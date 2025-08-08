Un incendio quema una zona de pastos próxima al conjunto arqueológico de Itálica

El Consorcio provincial de Bomberos trabaja en un incendio declarado en una zona de pastos cercanos al recinto de Itálica, situado en el municipio de Santiponce.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en declaraciones, el fuego ha sido por la parte trasera de la calle Santo Domingo. A las 17:30, los vecinos alertaban de que las llamas se encontraban próximas a las viviendas, aunque no ha habido constancia de personas desalojadas ni afectadas por el fuego.

Llamas cerca de las viviendas en Santiponce. / A. F. B.

Se han activado a bomberos de la Diputación de Sevilla de los parques del Consorcio de Santiponce, La Rinconada, Gerena, Mairena del Aljarafe y bomberos de Sevilla, además de Guardia Civil y Policía local. También se encuentran trabajando sobre el terreno un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, dos técnicos Gremaf, un técnico analista y un vehículo autobomba.