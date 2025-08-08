Tres heridos, uno de ellos crítico, en un tiroteo en Las Cabezas de San Juan

Tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido la pasada medianoche en Las Cabezas de San Juan. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico después de haber recibido un disparo en la cabeza. Se trata de un joven de unos 30 años. También están heridos su padre y una persona que se encontraba con ellos en el momento del incidente. Dos personas, entre ellas el considerado presunto autor de los disparos, han sido detenidas ya por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron sobre las doce y diez de la noche pasada en la avenida de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan, muy cerca de la plaza Mártires del pueblo, en el centro de la localidad. Según informaron fuentes del instituto armado, se produjo una pequeña pelea entre dos familias que se encontraban en una hamburguesería de esta avenida. Tras este enfrentamiento, una de las partes se marchó del lugar y regresó a los pocos minutos. Sin mediar palabra, una persona abrió fuego contra la familia rival, alcanzando a estas tres personas.

Los disparos se efectuaron con un arma corta. Tras el tiroteo, el pistolero se dio a la fuga, si bien fue detenido horas más tarde, en torno a las cinco de la madrugada, junto a otra persona que iba con él. Fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde está a la espera de que se le tome declaración y de pasar a disposición judicial.

Varios testigos de los hechos llamaron al servicio de emergencias 112 para dar cuenta de lo ocurrido. Los alertantes aseguraban que hay una persona tendida en el suelo y que no respondía, según indicaron fuentes de este departamento dependiente de la Junta. El 112 activó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Las Cabezas y a la Policía Nacional, así como a los servicios de emergencias sanitarias del 061.

Los tres heridos fueron evacuados a distintos hospitales. El joven de 30 años que se encuentra en estado crítico fue llevado al Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío, donde permanece en estos momentos debatiéndose entre la vida y la muerte. Otro de los heridos fue trasladado al Hospital Virgen de Valme y un tercero al Centro de Alta Resolución (Chare) de Lebrija, según añadieron las fuentes del 112.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación del tiroteo, que dirige el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla. Una de las cuestiones que se investiga es por qué se originó la pelea que luego derivó en el tiroteo. No ha trascendido si los implicados en el mismo son vecinos de Las Cabezas o de otros municipios próximos. Algunas fuentes que podría tratarse de dos clanes enfrentados.