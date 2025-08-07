Cae en Sevilla parte de una red que mandaba marihuana a Irlanda en sacos de pienso con 14 detenidos

La Policía Nacional, en colaboración con la NCA británica y la Garda Síochána irlandesa, ha desarticulado una red criminal que se dedicaba a enviar marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales en una operación en la que han sido detenidas catorce personas, trece de ellas en España y una en Irlanda.

Según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado, la operación se ha saldado también con la intervención de 300 kilos de marihuana -tanto en España como en Irlanda- y con el bloqueo de bienes muebles, inmuebles y activos financieros con un valor superior a dos millones de euros.

La investigación comenzó en enero de 2025, cuando los agentes detectaron la existencia de una red criminal integrada por ciudadanos españoles, británicos e irlandeses que hacía uso de empresas de transporte internacional para mandar desde España pallets de pienso para animales en los que ocultaban la droga.

Según las pesquisas, se estima que los arrestados podrían haber traficado con más de tres toneladas de marihuana desde 2019, manteniendo para ello una actividad de transporte mensual "sostenida".

Fruto de estas operaciones, los agentes llevaron a cabo doce registros en Málaga, Madrid y Sevilla, en los que detuvieron a trece personas.

Además, una decimocuarta persona fue detenida en el condado irlandés de Louth por agentes de la Garda Síochána.

En estos domicilios registrados en territorio español se incautaron cerca de 100.000 euros, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y tres detonadoras, así como otros dispositivos relacionados con la actividad criminal, once vehículos de alta gama y seis relojes de lujo.