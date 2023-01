Los vecinos de Lebrija lanzan un órdago al SAS y se encierran en el centro de salud

Un grupo de vecinos de Lebrija, entre ellos algunos componentes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, se encerraron la pasada noche en el centro de salud de la localidad para protestar por la "permanente falta de personal" en este municipio. Además del encierro, la Plataforma tiene prevista este mismo jueves una concentración y una manifestación.

La situación sanitaria en el municipio sevillano atraviesa un momento complicado como han denunciando en reiteradas ocasiones sindicatos y organizaciones médicas. Fuentes del Sindicato Médico de Sevilla apuntan a una primera semana de enero "insostenible" con una plantilla "muy mermada" hasta el punto de que, según cifras aportadas por el sindicato, el centro de salud arrancó este año con" tres médicos de familia y medio -por la jornada reducida de uno de ellos- de un total de quince y dos pediatras disponibles de una plantilla de cuatro".

Las mismas críticas son compartidas por el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO. "Se ha producido un progresivo deterioro de las condiciones laborales del personal sanitario de la localidad, lo que ha provocado la renuncia de parte de la plantilla a continuar prestando servicio, bajas laborales y sobrecarga de trabajo", indican desde el sindicato que alertan de que, para paliar ausencias, "el personal facultativo asume un aumento de sus tareas, doblando turnos, asumiendo avisos domiciliarios y urgencias".

Estas carencias han calado en la ciudadanía, desencadenando el encierro en las instalaciones, que fue disuelto horas más tardes por las Fuerzas de Seguridad en la localidad. Según la citada Plataforma ciudadana, el centro de salud se enfrenta a una "permanente falta de personal", especialmente médicos de familia y pediatras, lo cual, aseguran, "está limitando el acceso de los vecinos de Lebrija a la asistencia sanitaria pública"." No se cubren las bajas o ausencias, no existen pediatras desde hace años en el pueblo. La plantilla de médicos de familia adjudicadas son quince, insuficientes para una población de cerca de 28.000 habitantes y la plantilla no se ha cubierto ni en plena pandemia", apostillan las mismas fuentes, que apuntan a "retrasos de entre 20 y 30 días", en incluso, "picos de más de 40", en la obtención de citas médicas.

Igualmente se quejan de que la "inmensa mayoría" de las consultas son telefónicas y de que las agendas de citas "se bloquean" al llegar a los quince días, por lo que "resulta imposible acceder a las mismas a través de internet".

Fuentes oficiales del SAS consultadas por este medio defienden que el centro de salud "tiene garantizada la asistencia 24 horas", con cobertura para Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, Pediatría y los diferentes programas de salud inherentes a la atención primaria de forma presencial y telefónica. Aseguran que, en el caso concreto de Pediatría, se cuenta con tres profesionales. "La misma dotación que en 2018", apostillan y añaden: "se encuentran vacantes y pendientes de cubrir las mismas plazas que en 2018".

Igualmente, aseguran que la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla "no deja de llevar a cabo iniciativas para la captación continua de personal". "Hay que tener en cuenta que Lebrija presenta una gran dificultad para la cobertura sanitaria debido a la complejidad para encontrar profesionales sanitarios interesados en desplazarse a trabajar a esta localidad", especifican.

En esta línea, el SAS subraya que esta localidad cuenta con distintos dispositivos asistenciales que se han mejorado en los últimos meses. "En este centro de salud se ha reactivado la dotación de un servicio de Urgencias 24 horas a lo que se une el funcionamiento de otro centro sanitario en el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, en el cual la Junta de Andalucía ha incorporado y sigue incorporando nuevas prestaciones, como es el caso de una Unidad de Día de Medicina Interna con funcionamiento las 24 horas los 365 días o el próximo funcionamiento de Salud Mental", afirman.

No obstante, las mejoras no acaban con el malestar sanitario y, junto a las protestas ciudadanas, los sindicatos insisten en la "sobresaturación del personal" y apuntan a "crisis de ansiedad en algunos de ellos y las largas esperas de los usuarios para ser atendidos."