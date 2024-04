Alarcón eleva en cinco millones más el desfase del Betis si no entra en Europa League

El Betis se juega buena parte de sus opciones de clasificarse para competición europea esta jornada en su visita a Mestalla, donde el Valencia defenderá su séptima plaza ante los de Manuel Pellegrini, que tratarán de asaltarla en un partido que el técnico define como "de seis puntos".

Después de tres clasificaciones europeas consecutivas el conjunto heliopolitano, con el entrenador chileno preparando ya la próxima temporada junto al director deportivo, Manu Fajardo, busca la cuarta y para ello es crucial puntuar este sábado (18:30), ya que quedarse fuera de Europa supondría un recorte importante en el presupuesto, según volvió a explicar el CEO de la entidad, Ramón Alarcón. "Entrar en la Europa League o no supone una diferencia de 20 millones de euros. Clasificarnos para la Conference, de ocho. No ir a Europa sería un freno en el proceso de crecimiento. En Mestalla hay un partido importantísimo, hay que ir a por todas. No estar en Europa sería un freno, ese dinero que no entraría habría que sacarlo por otro lado. Lo que es seguro es que el año que viene habrá un equipo competitivo que pelee por Europa", indicó en la recepción en la Feria de la Cadena Ser.

Alarcón ya ha elevado esas cifras en apenas dos semanas, ya que también en la Cadena Ser habló de esta misma cuestión pero con otros números: "Respecto a lo proyectado, no jugar en Europa generaría un desfase de menos 15 millones; entrar en la Conference League, menos siete millones y llegar a la Europa League sería lo proyectado. Haber caído en Europa tan pronto este curso ha generado un desfase de siete millones este año sobre los proyectado. Todo ese desequilibrio habrá que igualarlo con ajustes en salarios, ventas... Habrá que ser creativos y tomar medidas o hacer una gran venta", aseguró el pasado 4 de abril.

Ya son cinco millones más de diferencia lo que supondría entrar o no en Europa League en el presupuesto, números que probablemente seguirán cambiando de aquí a final de temporada.

Es por ello que Alarcón reconoció la importancia del encuentro contra el Valencia: "Vamos con mucha ilusión, es un partido de seis puntos", indicó el directivo, que hizo un paralelismo al referirse al choque contra el cuadro levantino: "No es lo mismo, pero casi. Otro 23 de abril", dijo sobre la final de la Copa del Rey ganada por el Betis ante el Valencia.