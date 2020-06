Además de analizar el perfil del próximo entrenador del Betis, Alexis Trujillo ha tratado otros temas más centrados en el partido ante el Villarreeal.

Trabajo anímico y defensivo

"He insistido en el plano anímico para levantar la moral de los jugadores. Perder siempre deja una huella negativa pero hemos trabajado aspectos ofensivos como defensivos, pero sobre todo hacer más hincapié en lo defensivo porque el último partido no salió de la manera que nos hubiera gustado. Es uno de los grandes hándicap que tenemos este año. Hay que hacer todo lo posible para incomodar al rival y que éste no tenga esa facilidad para hacernos daño".

Goles encajados

"Estoy de acuerdo en que es un hándicap terrible los goles encajados. Hay que hacer un análisis de conciencia, cada jugador y el cuerpo técnico, en relación a las situaciones que se están dando y a partir de ahí ver dónde tenemos las debilidades. En el último día la tuvimos en ser en la disputa más agresivo, en la toma de decisiones, en cuándo hacer un despeje, ser más contundente y una vez, cuando recibes un gol, que no parezca que se acaba el mundo. Queda mucho tiempo de partido y hay que seguir activado y todos juntos. Las líneas juntas y poner adversidades al contrario para que no nos hagan daño. En el plano ofensivo hicimos dos goles y tuvimos ocasiones y su portero estuvo muy acertado, pero en el plano defensivo estuvimos peor y nos costó el partido del fin de semana pasado".

Frustración enfado del aficionado

"Los aficionados quieren que su equipo esté lo mejor posible y en la mejor posición en la tabla posible y ellos son una gente muy fiel a sus colores y quieren a su club lo más alto posible. Nosotros estamos también disgustados por el puesto en la tabla, lo que sí es cierto que quedan seis partidos y vamos intentar sumar el mayor número de puntos posible para quedar en la tabla en el mejor puesto posible. Entiendo que estén disgustados, que ese malestar lo pueden mostrar, pero hay que tener respeto. El equipo en estas dos últimas jornadas, en la anterior fue el más intenso del campeonato y en esta última, el segundo más intenso del campeonato. La actitud la están poniendo, es cierto que cometemos errores que nos cuestan partidos. Pero a nivel general estamos disgustados por el puesto que ocupamos en la tabla".

Jugadores desconectados y posibles protestas de aficionados

"Evidentemente que veo que los jugadores, ahora que estoy más cercano a ellos, a día de hoy en estas dos semanas que estoy con ellos, los datos que he comentado antes y la actitud está siendo buena. El nivel lo damos por debajo de lo que todos los esperábamos, no sólo los jugadores sino las personas del área deportiva. Queremos estar en un puesto más alto. Me preocupa el clima. En Primera División cada vez es mucho más complicado ganar y a partir de ahí los equipos se estudian mucho y conocen al rival. Tenemos que centrarnos en la adversidad del equipo rival, si tenemos adversidad entre notros y antes del partido eso merma el poderío del equipo, lo debilita. Si el partido no se da como se tiene que dar es normal que los aficionados muestren su disgusto, pero para sacar el partido tenemos que ver la adversidad en el rival de enfrente no en nosotros mismos".

Partido del Villarreal puede favorecer al Sevilla

"Nosotros lo que queremos es intentar sacar los partidos adelante. Para nosotros no es lo mismo quedar el 14 que el 10 o el 8. Sobre todo para la entidad en el tema económico viendo la situación actual. Tenemos que afrontar cada partido para intentar sumar el mayor número de puntos posible. Y quedar en la tabla lo mejor posible".

El estado de Joaquín

"Joaquín está ya a disposición del cuerpo técnico. Está haciendo todas las tareas. Tiene una lesión delicada, es el soleo y es una zona donde es muy posible que en un esfuerzo no controlado pueda tener una recaída. Tenemos que ir con cuidado en su evolución, él ya ha pasado las molestias y se encuentra mejor. En el plano anímico viendo el puesto en el que estás todos estamos tristes y preocupados porque no nos gusta ver al Betis donde estamos, pero con datos en la mano y viendo la intensidad del equipo en estas dos últimas jornadas me quedo con la actitud del equipo. Detalles ingenuos nos están costando los partidos".

Oportunidades para Dani Martín

"Creo que el que encajemos goles no es un tema que tenga que recaer encima del portero más habitual. Es un aspecto que el equipo debe mejorar en el orden defensivo. Cuando encajamos goles es culpa en parte del aspecto defensivo del equipo en ese momento. Dani Martín está entrenando con buena predisposición y espero que antes de que acabe el campeonato pueda tener sus partidos y pueda demostrar cosas. Está trabajando con buena predisposición y sus frutos obtendrá antes de que acabe el campeonato".

El Villarreal

"Es en lo que tenemos que tener más atención en estos momentos. Nos vamos enfrentar a un equipo que lleva una buena racha, es un equipo que ha encontrado perfectamente el funcionamiento de su bloque y está demostrando una solidez bastante grande. Nosotros estamos intentando ver de qué manera podemos contrarrestar sus virtudes y cómo podemos hacerles daño a sus debilidades. Va a ser un partido interesante, con uno de los rivales que están en mejor momento en la Liga a día de hoy. Esperamos lograr un buen resultado".

Jugar con canteranos de cara al play off

"Tenemos las eliminatorias a mediados de julio. Están entrenando con una predisposición muy buena. Esto intentando lograr puntos y aumentar puestos en la tabla e intentando ver que puedan tener minutos y una buena experiencia, pero la predisposición está siendo ejemplar y esto les va a venir bien para que estén al máximo nivel en las eliminatorias".

El gesto de Bartra

"Podrá estar más acertado o menos, pero tiene el chaval una nobleza y profesionalidad terrible. Hoy he dado el turno por si alguien jugador quería comentar algo y él ha tomado la palabra y ha pedido disculpas al equipo por su actuación del otro día. Es un gesto que le honra. Todos somos humanos, todos salimos con la mejor predisposición para estar en el campo. Él ha visto que estuvo presente en situaciones negativas, pero esa humildad y nobleza le honra y tendrá presencia en el equipo en lo que queda de aquí al final del campeonato".