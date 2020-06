Se marchó disgustado Alexis Trujillo, entrenador del Betis, de La Nucía. Los errores defensivos castigaron a un equipo que había comenzado enchufado el partido y que encajó cuatro tantos en las cuatro primeras con peligro llegadas del Levante. "Dos errores ingenuos nuestros los han aprovechado", ha indicado el técnico canario, que ha insistido en la necesidad de mejorar ese balance defensivo

"Los primeros 25 minutos han sido nuestros. El equipo dispuso de ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador. Ha habido una jugada que ha sido bastante dudosa y luego en dos errores ingenuos nuestros los han aprovechado. En la segunda parte no salimos bien, salimos desconectados, nos han cogido mucha ventaja en el marcador. Me quedo con el espíritu del equipo al final, con opciones y dos goles. Desde el minuto 25-30 estoy muy disgustado, el equipo no estuvo en el campo de la manera que yo deseaba", analizó Alexis, que continuó analizando el rendimiento defensivo: "El otro día el equipo, con casi los mismos jugadores, dejamos la portería a cero en un partido en el cual no era fácil, porque el Espanyol al final nos atacaba con 6-7 jugadores. Hoy hemos tenido algunos desajustes y dudas propiciados por nosotros mismos, lo que ha hecho que fuéramos más dubitativos. Ahí el equipo estuvo perdido y el rival lo aprovechó. Lo intentamos hasta el final, la ventaja era bastante grande y ya no quedaba tiempo".

El técnico incidió en esos registros defensivos que convierten al Betis en uno de los más goleados de la categoría. "La idea sobre todo es intentar que el equipo encaje los menos posible, ahora tenemos 52 y esos son goles de descenso. Lo que sí es cierto es que hemos intentado armar el equipo con tres centrales y dos mediocentros. En los primeros 25-30 minutos el equipo estuvo muy bien y luego con el 2-0 nos fuimos al descanso. Ese resultado no era real. Hubo un tramo del partido, hasta el primer cuarto de hora de la segunda parte, con el cual me voy muy disgustado", indicó Alexis, que sólo resaltó el rendimiento de Juanmi: "Para mí ha sido una sensación muy positiva la entrada y la evolución de Juanmi, ha sido de las notas importantes en el partido. Estoy bastante contento por ello. Pero cuando tienes un resultado así tapa todo lo demás. No podemos dar esa sensación de fragilidad cuando llevamos todo el tiempo de tener la portería a cero y ser un equipo más compacto".