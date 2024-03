Álvaro Valles, pretendido por el Betis: "¿La Premier? Estaría encantado"

Álvaro Valles, portero de la UD Las Palmas, se ha consagrado como uno de los mejores guardametas de Europa en esta temporada 2023/24. Nacido en la Rinconada, Valles está despuntando en la meta del equipo canario y ahora es uno de los arqueros mejor valorados del mercado. El sevillano tiene contrato hasta 2025 con Las Palmas y se postula como una de las figuras más pretendidas a partir del próximo año para firmar como agente libre por otro club.

Cabe destacar que el sevillano renovó automáticamente con los canarios al alcanzar los 20 partidos jugados a lo largo de esta temporada, lo que ha ampliado su vínculo inmediatamente por una temporada más, hasta junio de 2025. En una entrevista concedida al Ayuntamiento de La Rinconada, Valles se ha referido a su gran temporada, la posible llamada del seleccionador español, Luis de la Fuente, y su futuro inmediato, con varios clubes pendientes de su situación.

Una magnífica campaña en Las Palmas

"Si te digo que esperaba que todo fuese así de bien, te mentiría. Pero bueno, las cosas están sucediendo así y estoy muy contento de todo lo que estoy consiguiendo, tanto a nivel individual como a nivel de equipo", declara el portero de 26 años, quien fue valorado por Luis de la Fuente para ocupar la portería de la Selección Española en los próximos años.

Respecto a su posible internacionalidad, el canterano bético admite que "es una ilusión y un orgullo muy grande que el seleccionador de tu país hable bien de ti y te tenga en cuenta. Eso me da más motivo para seguir luchando por mi sueño. El que se dedica al mundo del fútbol siempre sueña con cosas grandes, con cosas importantes, y se marca unos objetivos, unas metas, a las que le ilusiona llegar", reconoce.

El presente, la prioridad

Pese a la alta cantidad de clubes interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos Betis y Sevilla, Valles no mira más allá de la UD Las Palmas y no esclarece nada sobre su futuro, pues aún tiene un año más de contrato en Gran Canaria: "Tengo un año más de contrato con el club y, como siempre he dicho, estoy bastante a gusto aquí. No pienso ahora mismo en el futuro, sino en seguir el día a día con mis compañeros. Seguir cada fin de semana jugando partidos para poder conseguir los máximos puntos posibles y acabar la temporada lo más alto posible, que es el objetivo que nos hemos marcado y lo que queremos llevar a cabo", expresa el meta.

El andaluz también ha sido relacionado en los últimos meses con la Premier League, donde varios clubes poderosos económicamente puede apostar por él en los próximos años: "Son experiencias y a mí me gusta vivir experiencias nuevas. Si se diese algún día, pues estaría encantado y no habría ningún tipo de problema. Forma parte de nuestra profesión. Nunca se sabe", sentencia.