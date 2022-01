Ambiente crispado: la RFEF invita a salir del césped a José Castro y Monchi

Se va a reanudar el derbi entre el Betis y el Sevilla, pero no va a ser en el mejor de los ambientes entre los equipos. No habrá público, pero sí estarán presentes los verdaderos protagonistas, así como los consejeros de ambos clubes. Y los del Sevilla ya han tenido un agarre con un delegado de la Real Federación Española de Fútbol. El club verdiblanco ha aclarado a este medio que no ha sido responsabilidad suya, sino de la RFEF, la invitación a abandonar el césped a los directivos del Sevilla.

Como se puede apreciar en el vídeo, una persona, de la que no se ve la acreditación, se dirige a la reunión de directivos del Sevilla a pie de césped, ante la zona técnica del banquillo visitante. Y los ha invitado a abandonar el césped, lo que ha recibido una respuesta agria de Monchi y José Castro ante José María del Nido Carrasco y Fernando Navarro. "¿Por qué?". "En todos los partidos estamos aquí, ¿por qué no podemos estar?", le replica el presidente del Sevilla. De fondo suenan los altavoces con cánticos de Betis, Betis.

Los empleados del Betis se han visto obligados por la Federación a poner orden en la zona técnica, incluso a los medios de comunicación presentes, cuando no estaba pasando absolutamente nada. No contribuye desde luego así la RFEF a poner paz.

El autobús del Sevilla ha llegado entre fuertes medidas de seguridad, y ha sido recibido por algunos aficionados verdiblancos que estaban esperando, en un número muy reducido, en la zona de Gol Norte, con gritos de "puta Sevilla".

El Sevilla no quería jugar hoy y presentó un recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia, tras la resolución del Comité de Competición para que se jugase hoy, pese a que los nervionenses no podrán contar con el jugador agredido, por lo que se siente perjudicado por estas decisiones.

Además, no contribuyeron a calmar los ánimos los mensajes en Twitter de jugadores béticos como Camarasa, Tello, Miranda o Borja Iglesias, acusando a Lopetegui de incitar a marearse a Joan Jordán o ironizando sobre su lesión tras recibir el impacto del palo.

Evidentemente, no es el mejor contexto para que se juegue un partido con tanto en juego. La cascada de incidencias no para de momento.