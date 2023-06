Ampliación de capital, no huida hacia adelante

DICE el viejo adagio que a la fuerza ahorcan, que traducido a román paladino quiere decir que si no hay más remedio, pues se toma el trayecto más a mano. Incluso si se ve arriesgado, la necesidad hay que cubrirla para no seguir en inferioridad de condiciones respecto a los compañeros de competición, léase rivales. Y ahí está ese Betis que no termina de salir del negro túnel económico que le llevó a un terrible concurso de acreedores.

Competir con un mínimo de garantías es lo que pretende un club que lleva un lustro compitiendo solventemente a pesar de las cortapisas que encuentra a la hora de conformar la plantilla. Ha entrado el club en una espiral de necesidades a fin de conservar el status que logró con Setién, que perdió con Rubi y que esplendorosamente recobró de la mano de un milagro llamado Manuel Pellegrini. Fortalecer anualmente el plantel es cumplimiento tan obligado como difícil.

Primero fue una palanca con cara de hipoteca que sirve para demorar la asfixia y tras ella se baraja le ampliación de capital. Una medida legítima de fortalecer una sociedad anónima y que no debería levantar las suspicacias que está levantando. Una ampliación de capital hecha sin ventajismos, honestamente, debe ser la panacea para que el Real Betis Balompié pueda mantener o superar el potencial del equipo mediante ir en igualdad de condiciones negociadoras.

Por ejemplo, evitaría las tribulaciones del último arranque liguero con un puñado de futbolistas que no podían ser inscritos. También esa inyección que fortalezca el músculo económico le permitiría fichar futbolistas que no tendrían que ser obligadamente los últimos de la lista de preferencias. Ahora bien, esa atomización actual del accionariado debería quedar intacta, lo que no parece que haya de ponerse en duda vista la ejecutoria de la actual gobernanza, ¿verdad?