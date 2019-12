Ángel Haro: "El Betis sigue bien representado en la Liga y en la Federación"

Al mediodía de ayer el Betis y la Real Federación Española de Fútbol anunciaron la dimisión del presidente verdiblanco, Ángel Haro, de la junta directiva del organismo federativo. Tras finalizar la Junta de accionista, y más allá de la una de la mañana, el máximo dirigente bético explicaba los motivos, a la vez que aseguraba que el Betis seguiría representado.

"Yo entendía que no quería robarle minutos al Betis si no iba en pro y en beneficio del Real Betis Balompié. Tenía una opción. Esa o la de quedarme sin ir a la Federacíón y hacer que todo iba igual pero no era así", ha comentado el presidente, que también ha aclarado la nueva situación: "Primero tengo que decir que el Betis está bien representado en LaLiga y en la Federación como entidad. En la asamblea que es el órgano importante de la Federación esta el Betis con dos votos, el fútbol profesional y el fútbol sala".

Además, Haro también se ha referido al VAR, tras las quejas que hizo públicas la entidad a través de las redes sociales. "Mi postura es muy clara. Entiendo cuando un arbitro viene a pitar intenta hacerlo lo mejor posible. El VAR es una buena herramienta, pero hay una serie de disfunciones que se tienen que aclarar en cuanto a criterio. En este sentido creo que hemos sido perjudicados pero entiendo en el buen hacer de las personas que están ahí. Entiendo que hay un buen presidente en la Federación con respecto al tema arbitral y estos errores se van a ir paliando. Siempre he tenido una relación correcta con el presidente de la Federación", comentó el presidente.