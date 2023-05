Cordón: "Le deseo toda la suerte del mundo a Ramón Planes"

Antonio Cordón fue director deportivo del Real Betis durante dos años y medio. Abandonó el cargo el pasado mes de febrero. En una entrevista con EFE, el directivo pondera la figura de Andrés Guardado, centrocampista del conjunto verdiblanco del que asegura que es "una institución en el fútbol mundial.

Además de explicar su marcha del Real Betis, Cordón analiza el crecimiento de un fútbol mexicano que, en su opinión, está "camino de conseguir éxitos" con la selección mayor.

¿Cómo valora su experiencia en el Betis?

"Un periodo muy bonito, que quedará grabado para mí para toda la vida. El Betis es una grandísima institución con unas ganas de crecimiento muy grande, una estructura muy potente y con una afición increíble y una ciudad maravillosa. Es un club que está muy bien dirigido y con una plantilla muy comprometida. Fue una vivencia espectacular y le deseo toda la suerte del mundo a Ramón Planes".

¿Cuál fue su gran reto en el Betis?

"Fue cambiar de mentalidad al club. Siempre defendí que era un gigante dormido y no era una cuestión de cambiar el vestuario, entrenadores... había que cambiar la mentalidad de todo el club, de todos los trabajadores. Yo trasladaba que todo trabajador tenía que liderar sin cargo, es decir, ser el mejor en tu puesto de trabajo. Esta era la clave para que el jugador creciera, más allá de los fichajes".

Uno de los pilares en su Betis fue Andrés Guardado. ¿Cómo valora su importancia en el equipo?

"Un jugador que lleva cinco mundiales se merece todo el respeto. Aparte de lo que es futbolísticamente, lo que significa como persona y para los grupos. Aporta muchísimo allá dónde está. Además, mantiene una línea muy sobria en su juego. Se ha ganado el respeto mundial y es una institución, no solo en el Betis, en el fútbol mundial. Lo que aporta Guardado a la competitividad del resto de compañeros, la alegría, a hacer grupo y ser portavoz... no está escrito y es mucho más importante que todo el resto".

¿Le queda fútbol?

"Creo que le queda por aportar al fútbol porque su mentalidad, carácter y personalidad le da para seguir aportando desde dentro de un vestuario. Luego, que le quede más velocidad o menos está claro que eso va disminuyendo con los año, pero puede aportar otras cosas incluso más importantes".

Un fútbol mexicano que está creciendo.

"A pesar de que en los últimos momentos la selección no ha estado bien, creo que, al igual que pasaba con el Betis, es un gigante dormido. Si se hacen bien las cosas, por el potencial que tiene y cómo están trabajando y sus instalaciones es un país que puede crecer muchísimo. Todas sus selecciones han llegado a las fases finales en categorías inferiores y la selección mayor está en camino de conseguir éxitos a futuro".

Su nombre sonó para ser director deportivo del Barcelona, ¿han contactado con usted?

"Por lo que he visto y leído, lo primero fue el Aston Villa, algo que también me extrañó porque los motivos por los que salí del Betis no fue porque estuviera un club detrás, como se está demostrando. Con el Barcelona ha habido bastante repercusión, pero lo único que me une con el Barcelona es una relación profesional muy cordial con Jordi Cruyff porque hemos trabajado juntos y coincidimos mucho en todo lo futbolístico. A partir de ahí, no me ha llamado nadie".

¿Le gustaría salir de España en su siguiente experiencia?

"No le tengo miedo. Profesionalmente, son retos. Me muevo por retos, y allá dónde haya uno en el que yo puedo aportar, con el club teniendo la necesidad de crecer, me sentiré con ganas. Ya me he movido fuera de España muchas veces. He estado en Ecuador, China, Italia... no me causa ningún estrago salir a nivel internacional".