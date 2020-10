Nueva visita del Betis al Metropolitano para medirse a un Atlético de Madrid al que no vence como visitante desde hace ya casi nueve años. "Ya va tocando", piensa el aficionado que siente en verde y blanco, sobre todo porque una victoria en el feudo del equipo que entrena Diego Pablo Simeone supondría una importante inyección de moral para recuperar la ilusión de los primeros partidos del curso, ya que en el caso contrario, una derrota sólo haría alimentar las dudas y esa sensación de volver a ver a los verdiblancos, una campaña más, deambulando por la zona media de la clasificación, fruto de una irregularidad que pretende fulminar Manuel Pellegrini.

Así de claro lo dejó el preparador chileno en la previa del encuentro, pues no le gusta nada esos picos de rendimientos de un Betis que pasa rápido de dejar la portería a cero a encajar tres goles. Tendrá, por tanto, que aparecer esta noche en la capital de España la mejor versión defensiva del cuadro heliopolitano para frenar la intensidad y el ritmo alto de un Atlético de Madrid que pese a no estar en estos momentos en su pico más alto de rendimiento buscará un buen resultado ante los de Heliópolis para seguir escalando hacia la cima de la clasificación. Habrá que ver también si los colchoneros acusan el esfuerzo realizado el pasado miércoles en el encuentro ante el Bayern en Múnich (4-0), aunque el técnico argentino podría realizar algunos cambios en el once pensando también en refrescar a algunos futbolistas para la nueva cita de Champions de la semana que viene.

Los verdiblancos tendrán que ser intensos y fiables en defensa, como primer paso para un resultado positivo

El Betis tendrá por tanto que salir ciento por ciento concentrado y metido en el partido, firme atrás y lúcido en ataque para poder tener opciones de lograr un buen resultado. Para ello, Pellegrini pondrá en liza un once titular que presentaría algunas novedades y que tiene también algunas dudas. Claudio Bravo volverá a estar en la portería; Montoya entraría por Emerson, Mandi y Bartra formarían el eje de la zaga y Miranda podría tener continuidad en el lateral izquierdo por delante de un Álex Moreno que no ha arrancado nada bien el campeonato. Guido Rodríguez estaría por delante junto a William Carvalho, que regresaría a la titularidad, y eso haría que Canales adelantara su posición junto a Fekir. Tello y Joaquín se disputarían el otro puesto y arriba todo hace indicar que jugará Sanabria.

Guido y Carvalho deben jugar un papel básico en el centro del campo ante Torreira y Koke, que apuntan a titulares

La presencia del luso junto al argentino en la medular, dotaría de más consistencia en esa zona al Betis ante un Atlético que también presentará algunas novedades. Luis Suárez, que volvió a quedarse sin ver portería ante el Bayern, pese a gozar de una clara oportunidad al comienzo del choque, volverá a ser titular si no hay sorpresa, ya que Diego Costa continúa lesionado. Su compañero, Joao Félix, también apunta a la titularidad. Los cambios podrían producirse en la defensa con la vuelta de José María Giménez, que entrenó el jueves con el grupo. El uruguayo desplazaría a Felipe, mientras que Manu Sánchez o Mario Hermoso podrían dar descanso a Renan Lodi. Seguirían en el once Savic y el inglés Trippier.

El equipo de Heliópolis necesita la mejor versión de Fekir, que sigue sin demostrar el verdadero nivel alto que atesora

En el centro del campo, también cabe esperar una nueva oportunidad para Lucas Torreira, ya que Saúl todavía no ha entrenado con el grupo. Junto al uruguayo estaría Koke, y Ángel Correa podría tener opción en el costado derecho, con Carrasco en el izquierdo. También Vitolo podría salir de inicio en el equipo rojiblanco, al igual que Lemar, que es otra posibilidad. Y todo siempre bajo el sello característico de Simeone, que sigue siendo el líder del Atlético pese a que cada vez son más las voces discordantes sobre su estilo y el fútbol de su equipo.

Así se presenta un encuentro en el que el Betis tiene suficientes argumentos en su equipo para poder traerse los tres puntos del Wanda Metropolitano.