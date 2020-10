Pellegrini: "No podemos ser tan irregulares"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Atlético de Madrid.

Semana tras la derrota ante la Real

"Se hace autocrítica y se piensa en el próximo partido. Ojalá hagamos un buen partido. Es importante saber lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Hubo situaciones importantes que pudo cambiar el resultado, pero no estamos con suerte en ese sentido en cuanto al VAR. Pero el equipo lo asimila, revisamos en qué nos equivocamos y en qué lo hicimos bien. Ni todo es cien por cien negativo cuando se pierde ni cuando se gana lo es positivo".

Derrota del Atlético ante el Bayern

"Es un equipo que está en la élite del fútbol y juega siempre tres partidos a la semana. Perdieron ante el Bayern pero el próximo partido será una final para ellos por el título de Liga. Independientemente de lo que pase en la semana nos vamos a encontrar un rival en la misma línea intensa y resultadista de Simeone. No creo que la derrota ante el Bayern vaya influir en el espíritu de Atlético de Madrid. Juegan al cien por cien siempre, nos vamos a encontrar el mismo equipo difícil competitivo y resultadista de Simeone de estos años".

Lo que menos le gustó ante la Real

"No es casualidad que o no nos hacen goles o nos hacen tres. Si se pierde 1-0 hay que seguir manteniendo orden e intensidad. Estamos recién comenzando el año y tenemos que ser conscientes de que no se puede pasar de esos rendimientos tan altos a recibir tres goles".

El Atlético, aspirante a la Liga

"Sin lugar a dudas. Es un aspirante a ganar todo. Ganar la Liga, jugar finales de Champions… Es un equipo competitivo, es un candidato al título".

Betis, equipo bipolar

"No se puede ser tan irregular. Hay que tener más concentración y confianza, no hay que volverse loco al ir a por el empate. Hay que trabajar y sólo con el tiempo habrá tranquilidad en el funcionamiento. No es normal no recibir goles y después encajar tres. Es un problema de tranquilidad y calma, los partidos duran 95 minutos, hay que saber madurar los partidos".

Estrategia ante el Atlético

"Contra todos los equipos hay consideraciones a analizar antes de ver cómo vamos a jugar. El 80 por ciento es mantener confianza en la manera en la que jugamos. Un 20 por ciento es para considerar distintas variantes en función de a quién nos vamos enfrentar. No es lo mismo medirnos a Barcelona, Atlético o Madrid que a otro rival de menor potencial. No creo que vayamos a meternos atrás al 0-0, vamos a salir a buscar el partido desde el comienzo en función del rival de enfrente, pero siempre tomaremos la inciativa y a ganar desde el comienzo".

Rebaja salarial

"Todos sabemos lo que está sucediendo. No es misterio para nadie, pero por el momento no estamos preocupados de eso, sino de que rinda el equipo. No nos planteamos la posibilidad de que en estos momentos le haya tocado a nadie del interior del vestuario".

Simeone

"Simeone, desde que llegó al Atlético de Madrid impuso un estilo y tuvo el compromiso de sus jugadores. Hay muchas diferentes maneras de jugar, pero Diego tiene claro lo que quiere. Ha llevado al Atlético a un nivel espectacular. El mismo hecho de ser jugador y tener claro lo que quiere lo hace tener confianza para seguir en un equipo que ha hecho cosas extraordinarias. Me alegro por él".