Bakambu puede perderse lo que resta de temporada mientras Isco será baja en El Sadar

El ariete Cédric Bakambu tuvo en sus botas el segundo gol de la noche frente al Sevilla en El Gran Derbi del pasado domingo disputado en el Benito Villamarín. El congoleño, con el triunfo momentáneo del Betis en el luminoso, se plantó delante de Nyland, pero una rotura muscular durante su carrera le impidió definir en buenas condiciones.

Bakambu, tras sentir el 'latigazo' en su pierna derecha, no tuvo más remedio que disparar de malas formas y lanzarse directamente al suelo, consciente del daño muscular que había padecido en su esfuerzo. Se trata de una pésima noticia para el africano, que recientemente había salido de una lesión de un mes y medio debido a unos problemas en el sóleo. Ahora, y después de salir en camilla del Villamarín, tiene muy complicado volver a jugar esta temporada, pues las sensaciones fueron negativas desde primera hora.

Manuel Pellegrini se refirió al estado del congoleño en sala de prensa, donde se mostró pesimista acerca de su reaparición este curso. "Lamento mucho lo de Bakambu, porque además podía haber decidido el partido y venía saliendo de una lesión muscular. Todavía no tenemos exactamente el diagnóstico médico certero, porque tenemos que esperar a los exámenes médicos mañana, pero por el tipo de lesión creo que va a ser difícil que vuelva a jugar en esta temporada", admitió el técnico chileno tras el empate frente al Sevilla.

Isco, baja para El Sadar

Además de Bakambu, Chimy Ávila y Bartra, Isco Alarcón no estará disponible para jugar en El Sadar frente a CA Osasuna. El malagueño, en una jugada más que dudosa donde rebañó limpiamente el esférico a Lucas Ocampos, vio la décima cartulina amarilla de su campaña, por lo que deberá cumplir ciclo de amonestaciones en Pamplona. En su lugar seguramente juegue Nabil Fekir, suplente en tres ocasiones consecutivas durante los últimos encuentros del cuadro bético.

Ayoze, Assane Diao y Aitor Ruibal, por otro lado, siguen apercibidos, mientras Johnny vio la tercera amarilla del año y Fornals, su segunda. El Ingeniero, después del encuentro, se refirió a la situación de Isco, con molestias musculares durante los últimos días. "Había recuperado bastante bien durante la semana, no lesión pero sí molestia. Sumó un golpe muy fuerte que sufrió en el primer tiempo y ya en el segundo le costó más. Isco queda suspendido con tarjeta amarilla para el próximo partido, así que no tengo duda de que no tendrá problemas para llegar al siguiente", concluyó.