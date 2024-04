Enfado en el Betis por el penalti no pitado sobre Isco: "Si ponemos a Manuel Escribano a arbitrar, lo hace mejor"

Betis y Sevilla empataron por cuarta vez consecutiva en un derbi sevillano. El Benito Villamarín acogió en la noche del domingo un encuentro repleto de tensión, nervios, fútbol... y varias acciones polémicas. La primera de ellas fue el penalti más que dudoso señalado a favor de los verdiblancos por mano de Lukébakio, que luego transformaría Isco para adelantar al conjunto bético en el luminoso.

La segunda acción, esta vez con indignación de los locales, se produjo en el segundo tiempo con un penalti anulado sobre Isco. El malagueño recibió un manotazo de Loïc Badé mientras el francés conducía la pelota en el área sevillista, por lo que Sánchez Martínez, en directo, indicó inmediatamente la pena máxima. Sin embargo, Ortiz Arias lo llamó desde la sala VOR para revisar la jugada, una situación que concluyó con la anulación del lanzamiento desde los once metros.

"Vas a ver un contacto que pará mí es bastante leve", comentaba Ortiz Arias desde el VAR, invitando a el colegiado rectificara su decisión, lo que ha levantó la indignación y el enfado dentro del vestuario bético. Tras el partido, a la salida del Benito Villamarín, Marc Bartra y Chimy Ávila se detuvieron con sus coches para realizar declaraciones ante los micrófonos de El Chiringuito, ambos en un tono de frustración por lo ocurrido.

‼️ "PENALTI CLARÍSIMO a ISCO, NO ENTIENDO NADA".💥 "Si pitara Escribano lo HARÍA MEJOR".BARTRA y CHIMY ÁVILA, MUY ENFADADOS por el arbitraje con @GonzaloTortosa #ChiringuitoGranDerbi. pic.twitter.com/cvi3VYKr3e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2024

Un penalti "clarísimo" según Marc Bartra

Al ser cuestionado por la acción, Bartra no dudó en afirmar que la jugada de Isco y Badé no dejaba lugar a dudas: "Clarísimo, pero clarísimo. En directo ha sido muy claro, no sé, no entiendo nada. El vestuario está muy enfadado, era un momento clave. Y otra cosa es que si no lo pitas dices 'pues bueno...', pero lo pita y luego el VAR... En directo es clarísimo y en la repetición se ve perfectamente también".

"Me ha dicho que le ha dado un manotazo en toda la cara", comentaba el catalán que le había dicho Isco. "Todo el mundo lo ha visto", concluía. Por su parte, Chimy Ávila también mostró sus quejas por la actuación arbitral, aunque comenzó siendo más comedido: "Vamos a hablar siempre del mismo tema. Siempre es el mismo tema. Está más que claro lo que se vio. Siempre le damos más importancia a esas cosas, pero qué vamos a hacer... es fútbol".

Por último, antes de marcharse de Heliópolis, el delantero realizó unas polémicas declaraciones en referencia al torero Manuel Escribano, su amigo, que sería mejor árbitro que Sánchez Martínez, según el delantero argentino: "El equipo hizo un buen partido y eso es lo importante, pero mira... si pitara el maestro Escribano lo haría un poquito mejor".