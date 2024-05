Betis: Abde, brotes verdes

No está siendo, sin duda, la temporada de Abde en el Betis. Su rendimiento a lo largo de la temporada no ha sido el esperado, pero la realidad indica que en esta recta final de temporada, sobre todo en el derbi y ante Osasuna, su versión ha mejorado y está aprovechando el poco tiempo de juego que le viene dando Manuel Pellegrini.

Ante el Sevilla, jugando siete minutos, enganchó un remate de cabeza que se fue a la parte superior del travesaño que bien pudo ser el 2-1 y ante los rojillos, en apenas cuatro minutos, se marcó una buena acción personal dentro del área que acabó con un disparo que también se fue alto tras rozar antes en el larguero. Una actitud positiva y una mejor imagen sobre el terreno de juego que de seguir así debería ir acompañada de más minutos por parte del Ingeniero, pues es de los pocos jugadores del plantel verdiblanco que tienen velocidad, desborde y buen golpeo de balón de cara a puerta, aportando incluso, en estos últimos partidos, más cosas que su compañero Rodri, su competencia en las bandas. Por tanto, la aparición de Abde es una buena noticia para el Betis en esta recta final de Liga.

756 minutos Los que acumula Abde, hasta el momento, en Liga repartidos en 24 encuentros, haciendo por ahora un único gol. Fue ante el Valencia en el Villamarín.

Tal era la irregularidad de Abde que su futuro estaba adquiriendo cierta incertidumbre de cara al curso venidero, pero Pellegrini fue contundente en la previa del choque ante Osasuna. Quiere seguir contando con el extremo, pero también quiere que éste, como así está pasando, dé un paso adelante: "Abde, como cualquier jugador del plantel, tiene que estar siempre mejorando semana tras semana y cuando le toque minutos demostrar por qué está en el plantel del Betis. Es un jugador importante que está en periodo de adaptación, pero no hay interés de que se vaya ni es un jugador descartado. Cuando le toque jugar tiene que demostrar por qué esta aquí".

Y eso viene haciendo últimamente Abde, que también ha sido ya tajante sobre su futuro. En una entrevista reciente en As, comentaba su satisfacción por fichar por el Betis, de donde no quiere marcharse. "Ni por un segundo me arrepiento de haber fichado por el Betis. Hablé con mi familia, tomamos la decisión y sigo pensando que he acertado. Se me ponen los pelos de punta cada vez que salgo al campo y escucho cómo cantan el himno", señaló el internacional africano.

Cinco titularidades Abde sólo ha sido en Liga titular, por ahora, en cinco encuentros, en 19 ocasiones entró desde el banquillo y fue suplente cinco veces.

"Vengo de un año con una carga tremenda de partidos, y era mi primera temporada así completa en la élite: Liga, Copa del Rey hasta la final, el Mundial de Qatar... Creo que fue un año de mucho cansancio y eso se ha visto reflejado en esta campaña. Pero no jugar mucho también me sirve de experiencia, estoy trabajando para tener más minutos. También es importante que hay muchísima competencia en mi posición: Ayoze, Chimy, incluso Isco", desgranaba el atacante verdiblanco antes de mandar un mensaje con firmeza: "Yo quiero y voy a triunfar en el Betis. Y que el próximo año se convierta en la mejor temporada de mi vida".

Para ello, Abde deberá elevar más el nivel y también, por supuesto, tener más minutos que los que tiene actualmente. Sin duda, ante Osasuna, su entrada al campo debió llegar antes de ese minuto 86, aunque a pesar de eso el ex del Barcelona salió con ganas y los aprovechó bien. Ahora, en los cuatro partidos que los verdiblancos tienen por delante (Almería, Las Palmas, Real Sociedad y Real Madrid), volverá a tener más oportunidades para seguir aprovechándolas y que esos brotes verdes acaben floreciendo en el jugador que el año pasado brilló en Osasuna.