El ambicioso mensaje de Ez Abde: "Yo quiero y voy a triunfar en el Betis"

La primera temporada de Ez Abde en el Betis no está cumpliendo con las expectativas marcadas tras su llegada en el mercado veraniego. En el club verdiblanco, que abonó siete millones y medio por el 50% de sus derechos, se confiaba en que se convirtiese en una pieza fundamental dentro del plantel verdiblanco, pero el marroquí no ha sido capaz de hacerse con un hueco en el once titular de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, recientemente, el propio técnico chileno defendió al joven extremo de 22 años, a quien todavía le restan cuatro años de contrato en Heliópolis: "Abde, como cualquier jugador del plantel, tiene que estar siempre intentando mejorar semana tras semana. Es un jugador muy importante que está quizás en un periodo de adaptación, pero no hay ningún interés en que se vaya ni porque haya jugado menos minutos es un jugador que esté descartado. Es parte del plantel y cuando le toque jugar tiene que demostrar por qué está aquí".

"No me arrepiento de haber venido al Betis"

En una entrevista para Diario As, Abde ha transmitido su satisfacción por fichar por el Betis, de donde no quiere marcharse. "Ni por un segundo me arrepiento de haber fichado por el Betis. Hablé con mi familia, tomamos la decisión y sigo pensando que he acertado. Se me ponen los pelos de punta cada vez que salgo al campo y escucho cómo cantan el himno", señala el internacional africano.

"Esa pregunta también me la hago yo", responde Abde al ser cuestionado por los porqués de su falta de minutos esta temporada con la elástica de las trece barras. "Vengo de un año con una carga tremenda de partidos, y era mi primera temporada así completa en la élite: Liga, Copa del Rey hasta la final, el Mundial de Qatar... Creo que fue un año de mucho cansancio y eso se ha visto reflejado en esta campaña. Pero no jugar mucho también me sirve de experiencia, estoy trabajando para tener más minutos. También es importante que hay muchísima competencia en mi posición: Ayoze, Chimy, incluso Isco", desgrana el atacante verdiblanco.

"La verdad es que cuando salgo a la calle la gente se porta conmigo de manera muy cariñosa", reconoce el extremo, que todavía conserva el cariño de la afición bética pese a una temporada aciaga.

Por otra parte, el africano también aprovecha para enviar un mensaje repleto de ambición, mirando ya hacia el próximo año en Heliópolis. "Yo quiero y voy a triunfar en el Betis. Y que el próximo año se convierta en la mejor temporada de mi vida", desea el joven.

La felicidad en Sevilla

"Estoy feliz en Sevilla y en el club, me encantan la afición y el Benito Villamarín", admite Abde, que regresará a El Sadar después de una magnífica temporada a las órdenes de Jagoba Arrasate. El técnico vasco abandonará Osasuna al término de esta temporada, como él mismo ha confirmado, aunque todavía le restan cinco jornadas ligueras donde querrá ofrecerle alguna alegría a la afición osasunista.

Pese a la competencia máxima en la parcela atacante del equipo de Pellegrini, Abde apunta a tener más minutos en este tramo final de la temporada debido a las lesiones de jugadores como Chimy Ávila, Cédric Bakambu o Assane Diao.