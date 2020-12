Aitor Ruibal: "Me vino el balón y le pegué con todo"

Uno de los protagonistas del Betis en el encuentro fue Aitor Ruibal, que analizó en Movistar un partido donde brilló con un sensacional gol.

Gol

"Me ha venido y le he pegado con todo para que entre y con suerte el balón ha ido para dentro. Se lo he dedicado a mi novia. Llevaba mucho tiempo sin marcar un gol. Es mi primer gol en Primera y se lo dedico a ella".

Sabor que deja el punto

"Sabe a poco porque hemos tenido nuestras oportunidades. Nos han metido el gol balón a balón parado, pero el equipo ha competido bien, que es lo mínimo que se nos puede pedir. Tenías en frente a un equipazo. Encuentro parejo".

Gol a balón parado

Tenemos que mejorar los primeros minutos. Hemos recibido muchos goles en los primeros minutos de la primera parte y la segunda. Ha sido un acto del juego. El otro equipo también juega. Seguiremos trabajando, puntuamos y estamos contentos. Al final, un punto contra el Villareal es un buen punto.