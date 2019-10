El lateral del Granada Álex Martínez ha indicado este martes en sala de prensa que tienen que aprovechar que la racha del Betis, su rival en la próxima jornada, "no es buena" para conseguir una nueva victoria, aunque advirtió de que será un partido "peligroso" por la "necesidad" de los verdiblancos.

"Va a ser un encuentro muy complicado porque el Betis tiene muy buenos jugadores, aunque estamos en nuestro campo y no vamos a dejar de seguir haciendo las cosas bien", indicó en rueda de prensa Álex Martínez, quien dijo estar sorprendido de que los sevillanos estén en puestos de descenso porque "tienen un equipazo y una plantilla de mucho nivel".

Álex Martínez, que llegó al Granada procedente del Betis hace dos años y medio, cree que los miembros de la plantilla verdiblanca son "grandes profesionales y sacarán la situación adelante". "He visto casi todos los partidos del Betis y si le metes intensidad en los primeros 20 minutos pueden sufrir, pero también tienen muy buenos jugadores y hacen gol en cualquier jugada, por lo que hay que estar muy pendientes", dijo sobre el encuentro.

El lateral resaltó que el Granada demuestra "en cada partido" que "juegue ante el que juegue va a competir al cien por cien" y no quiere saber nada del liderato de LaLiga Santander que alcanzarían los rojiblancos si ganan el próximo partido.

"Si el domingo ganamos, el equipo se pone con 20 puntos, nos da igual la posición, todos sabemos que el objetivo es la permanencia y vamos a intentar conseguirla lo antes posible. A este equipo lo único que le importa ahora mismo son los tres puntos del domingo", comentó.

El lateral del Granada reconoció que "siempre es especial" jugar contra el Betis porque allí estuvo "quince años" en los que creció "como jugador y persona", aunque dejó claro que él y su equipo irán el domingo "con todo a por los tres puntos que hay en juego".

Álex Martínez, que desde diciembre del pasado año sólo ha podido jugar un partido por lesión, explicó que ha sido "bastante duro" estar tanto tiempo de baja pero que "hay que levantar la cabeza en el fútbol y en la vida".

"Es muy duro ver todos los partidos desde la grada pero estoy orgulloso de mi equipo y mis compañeros cuando no he estado en el campo. Ahora me toca ponerme lo mejor posible físicamente para estar a la altura de los compañeros", admitió el lateral, que ya fue convocado para el pasado partido ante Osasuna, aunque no llegó a jugar.