El futbolista del Betis Álex Moreno desveló ayer, en una entrevista en los medios oficiales, los consejos que recibe por parte de Rafael Gordillo, leyendo verdiblanca que sabe perfectmente lo que tiene que hacer un jugador que recorra la banda izquierda de los verdiblancos.

"Hay que mejorar día tras día. Defensivamente he mejorado la intensidad y eso se nota en cada partido. Cada partido miro cada detalle. Además tengo ayuda, como Gordillo, que me aconseja mucho porque jugaba en esa posición. Hay que escuchar en el día a día. Es un honor que te pueda ver como un referente en esa posición. Que te dé consejos, que te ayude a explicar esas vivencias que él ha tenido y es un honor recibir esos consejos. He mejorado mucho el tema de la pausa, de llegar a la línea de centro y tomar la decisión correcta. Eso te sirve de ayuda y que vaya saliendo, como en el Camp Nou en el 3-2. Es un ejemplo de lo que me enseñan día tras día. Lo he hablado con Gordillo, vamos tan rápido que esa toma de pausa en el último momento hay que tomarla", indicó Álex Moreno.

El lateral zurdo también destacó los cambios introducidos por Manuel Pellegrini para intentar mejorar las prestaciones defensivas del equipo: "El cambio de la manera de defender nos ha ayudado bastante a la defensa y la conexión entre la defensa, que nos hablamos mucho. Hay que encimar mucho al rival para que puedas estar lo más cerca posible y no darle el tiempo a pensar. Detalles a pulir que te dan más confianza".