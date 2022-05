Haro: "La temporada es de sobresaliente"

El presidente del Betis, Ángel Haro, en un acto organizado por LaLiga hoy en la capital hispalense por la final de la Liga Europa, ha analizado la temporada del conjunto verdiblanco.

Nota de la temporada

"La valoración es de sobresaliente. Ha sido una campaña histórica, va a ser de las que más puntos hemos tenido. El equipo ha estado en tres competiciones, nos jugamos el quinto o sexto puesto. Hemos ganado una Copa del Rey, con lo que eso implica, pero eso no es un puerto de destino, sino de avituallamiento. Tenemos que seguir en esa línea, peleando con equipos que nos doblan o triplican el presupuesto. Hay que competir por seguir en Europa".

La próxima temporada y el Mundial de Qatar 2022

"La preparación física cambia porque se viene un parón. En la planificación deportiva hay limitaciones que podemos tener en función de las cuentas de resultados, de plantilla, pero el cambio va a ser con la preparación física de los jugadores".

El éxito del Betis

"Es el éxito del grupo. No nos gusta hablar de personalismos, es el triunfo de los béticos. Ésta no es mi primera Copa, no es la Copa de un presidente. Claro que hay gente muy importante: jugadores, entrenador…".

Realizar este verano una gran venta

"Tenemos un partido y habrá tiempo para hablar de jugadores. ¿La obligación de vender? En las cuentas de pérdidas y ganancias, sí. Pero de formación de plantilla, depende. Que se haga o no se haga implica un cambio en el límite disponible".

Obras de la nueva ciudad deportiva

"Estamos prácticamente en el proceso final de adjudicación. Hay empresas constructoras de conocido prestigio. Hay una comisión que lo está valorando. Tenemos un compromiso serio con la ciudad deportiva, antes de que termine la temporada que empezamos, con idea de que la nueva temporada la pueda empezar los chavales en la ciudad deportiva".

Renovación de Joaquín

"Joaquín ya se ha anunciado su renovación. No salió de forma espontánea, estaba hablado. No el hecho de cuándo anunciarlo, que fue con la celebración de la Copa, pero ya habíamos hablado y pactado esa renovación por un año. Joaquín es un tío excepcional. El criterio fundamental para su renovación es el futbolístico, el entrenador sigue viéndole fútbol y nosotros estamos encantados con que así sea".

Bellerín

"Héctor es un fantástico jugador, una muy buena persona. Era una cesión que teníamos del Arsenal, vuelve al Arsenal y a partir de ahí veremos. Es cierto que él ha quedado muy atrapado de todo lo que es el beticismo, porque sus padres son béticos, y ojalá nos crucemos otra vez en el camino".