Betis: La fuerza del grupo ante la baja de Fekir

El Betis va digiriendo con el paso de las horas la noticia que saltó el pasado lunes sobre la grave lesión de rodilla de Nabil Fekir y su ausencia para lo que resta de temporada. El plantel verdiblanco no ha dejado ni un momento de arropar y apoyar al galo ante tan complicado momento, pero los futbolistas son conscientes, al igual que ya pasara ante otros inconvenientes, que una vez más deberá prevalecer la fuerza del grupo para seguir hacia delante.

Ese espíritu de equipo al que tanto valor le da Manuel Pellegrini como la clave del éxito de los heliopolitanos, desde que él llegó al banquillo en verano de 2020, para sobreponerse a cualquier golpe, como ya pasó esta campaña con el asunto de las inscripciones y los jugadores que se perdieron las primeras jornadas del campeonato o ventas clave como la de Álex Moreno. Y es que el Betis del Ingeniero está demostrando que nunca se cae, y ahora, ante tan importante baja, la unión del vestuario volverá a relucir de cara a superar los retos que los verdiblancos tienen por delante.

Así lo han expresado algunos componente de la plantilla actual a la salida del entrenamiento matinal de este martes, al que ya no acudió un Fekir que en sus redes sociales ha puesto un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño que está recibiendo: "Tras el anuncio de mi lesión me gustaría darle las gracias a mi club, a mis compañeros y a todas las personas que me han mostrado su apoyo. Volveré más fuerte".

Uno de los compañeros del 8 del Betis, Borja Iglesias, no ha dudado en indicar que ante tal baja los jugadores ofensivos tendrán que dar un poco más en el terreno de juego. "Le mandé un mensaje a Fekir, hablé con él y estaba fastidiado. Nabil es importante para nosotros, pero estamos bien. Intentando estar con él, apoyarlo y que su recuperación sea lo mejor posible. Es muy bueno y lo echaremos de menos, pero hay jugadores que tendremos que dar un paso más adelante, asumir más cosas y ya está", comentó el delantero gallego en declaraciones a ElDesmarque.

En la misma se expresó Willian José, otro jugador del que se espera mucho más en una temporada cuyo rendimiento está muy lejos, por ahora, del mostrado la pasada campaña: "Estamos tranquilos ya, es difícil, pero es fútbol. No tenemos que lamentarnos ahora. No hay miedo de que el equipo se caiga. Ya hablamos con él y le mandamos mucho ánimo".

Estas declaraciones son un ejemplo más del excelente ambiente y el gran compañerismo que reina entre los actuales jugadores del Betis. Un grupo de futbolistas guiados por Pellegrini en el que existe una fortaleza extraordinaria. Así lo manifestó otra pieza importante del Betis actual, Guido Rodríguez, en Relevo, en relación a esa misma unión que existe en el vestuario de la selección argentina: "Nunca lo había pensado, pero es muy importante el tema del grupo. Acá en el Betis también tenemos un bloque muy unido y fuerte. Cuando vamos todos para el mismo lado, con una persona al cargo, como acá Manuel o en Argentina Scaloni, es muy importante. Alguien que trace una línea, que sea algo claro para que todo vaya para el mismo lado. Todos respetamos esa bajada de línea y se trabaja por esos objetivos marcados".

Hasta Antonio Cordón, en su carta de despedida del club de La Palmera, puso en valor el excelente grupo humano, además del futbolístico, que tiene el conjunto verdiblanco: "Sois lo más importante y los que habéis conseguido estabilizar al club con vuestro trabajo, vuestro compromiso y sobre todo, con vuestros valores, construyendo ese vestuario mágico que ha sido clave en el resurgir. Me habéis enseñado a través de vuestro comportamiento y acciones, que merece la pena vivir cada día con pasión, alimentando el respeto, sin bajar nunca la mirada, y siempre, caminando con el paso firme. Seguid escuchando cada día los consejos del mejor Ingeniero que existe". Es la fuerza del grupo.