Bellerín: ¿Dani Ceballos y yo en el Betis? Nunca se descarta, no se sabe qué puede pasar"

Héctor Bellerín ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del Betis, donde ha mostrado su deseo de seguir la próxima temporada.

Futuro

"Ha sido una temporada preciosa. Vine aquí sabiendo el buen equipo que había, sabiendo cómo era el Betis desde fuera, pero el vivirlo desde dentro con la temporada que ha sido... El trato de mis compañeros, el del club y aficionados han hecho que esta experiencia sea inolvidable y obviamente quiero seguir aquí".

Continuidad

"De momento tengo que volover. Yo he hablado con los dos clubes y les he dejado clara mi posición. Tenemos ahora dos meses y vamos a intentar de que todo salga lo mejor para las tres partes. Hice un esfuerzo para venir aquí y haría otro para seguir aquí en mi casa. Aquí soy feliz. El Arsenal me ha dado mucho, pero ojalá todo salga como queremos".

Dani Ceballos

"Dani y yo quedábamos en casa para ver el Betis. Al final los dos sabemos del beticismo del uno y del otro. Nos conocemos desde la sub 19, siempre me enseñaba vídeos de los entrenamientos a puerta abierta antes del derbi... Durante el verano estábamos en contacto, pero al final no pasó, nos hubiera gustado jugar algún día juntos aquí y creímos que iba a ser posible, pero no fue así. Él esta muy contento, durante toda la temporada hemos estado en contacto. Él ama el club y seguro que le hubiera gustado pasar este año aquí. ¿Ceballos y yo en el Betis? Nunca se descarta, no se sabe qué puede pasar".

Balance

"Ha sido una temporada en la que he disfrutado mucho. Quiero tener unos días para digerir lo que ha sido este año y prepararme para el que viene. Mi situación tiene incertidumbre y a ver qué pasa. He demostrado y he dicho que me siento muy cómodo aquí, pero vamos a ver qué tal va el verano y a ver qué pasa".