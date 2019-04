El Betis devuelve el guiño a Ben Arfa

Si hace unos días fue Ben Arfa quien elogió el juego del Betis en una entrevista en su país, ayer fue el club verdiblanco el que le devolvió el guiño con un mensaje en las redes sociales. "Hola, Ben Arfa. Hace un par de semanas te odiamos cuando tú y el Rennes nos eliminasteis de la Europa League. Sin embargo, fuisteis rivales increíbles y cuando haces cosas como ésta, no hay nada más que hacer una reverencia", expuso el Betis en su perfil de Twitter, con un vídeo adjunto con el gol del mediapunta francés.

"La Liga es un campeonato que me interesa. Cuando ves cómo juega el Betis… Hay una filosofía de mucho placer en España. Yo lo que es seguro es que quiero divertirme. Si me quedo o me voy, mi decisión va a depender de ello. Haré un balance pensando en qué quiere el club y qué me ofrecen en otro. Lo valoraré todo", dijo el mediapunta en una entrevista en L'Equipe.

El francés fue uno de los protagonistas de la Ligue 1 durante el pasado fin de semana, después de anotar uno de los goles de la jornada y de la temporada. Ben Arfa firmó el pasado verano por el Rennes por una sola temporada, aunque ambas partes poseen una opción para ampliar la vinculación en un año.