La visión de Borja Iglesias

El delantero del Betis Borja Iglesias ha ofrecido este miércoles una interesante entrevista en Cope Sevilla, donde ha destacado, sobre todo, la felicidad que vive por su buen momento goleador: "No es una situación cómoda, pero vivo tranquilo porque siempre he puesto lo mejor de mi parte. No siempre ha salido, pero ahora sí estoy en un gran momento. Siempre he tenido la capacidad de dividir lo personal de lo profesional. Y siempre me he sentido feliz, con mis preocupaciones porque las cosas no salían como quería, pero he trabajado y ahora ese trabajo se está viendo".

Incluso, ha dejado claro que nunca pensó la posibilidad de abandonar Heliópolis: "En ningún momento ni de mi parte ni de mi círculo cercano ha salido ese rumor. Tengo ganas de devolver esa confianza. Lo he hecho en los momentos malos y quiero seguir haciéndolo ahora. Me he sentido muy querido durante todo el tiempo y estoy muy agradecido de cómo me han ayudado para poder superarlo y crecer. Es muy bonito ver cómo han reaccionado mis compañeros. Lo importante es que estemos todos comprometidos".

Un compromiso que el Panda ve, incluso, a nivel defensivo: "El equipo está vivo en esa situación y es gracias al gran trabajo defensivo que ha hecho el equipo y mis compañeros atrás. Yo el día de Osasuna la eché fuera y de eso no se acuerda nadie. Todos cometemos errores. Yo también puedo perder balones y un lateral nuestro evita que nos hagan daño atrás. El equipo está concienciado de que siendo fuertes defensivamente vamos a estar cerca de los objetivos".

Un objetivo que pasar por Europa: "Sabemos que no es sencillo y hay que ir al día a día, aunque tengas un objetivo a la larga. Hay que tener calma, pero con la ambición por luchar por cosas bonitas porque el club lo merece", concluyó Borja.