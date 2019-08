Tras su puesta de largo como verdiblanco, Borja Iglesias ha ofrecido su primera conferencia de prensa como jugador del Betis. "El objetivo es luchar para entrar en Europa", ha afirmado el nuevo delantero verdiblanco, al que no le asusta llevar la responsabilidad del gol: "Es algo muy bonito, marcar es lo que más nos gusta", ha indicado el gallego.

Verano

"Ha sido muy intenso, no mienten los que dicen que eran muy feliz en el Espanyol. He crecido mucho allí, pero tenías ganas de aceptar este reto y sumar en este proyecto".

Equipo y Rubi

"El primer contacto ha sido muy humano todo, muy familiar. El vestuario es una familia, te hacen sentir muy a gusto. Conocer al cuerpo técnico se hace más sencillo".

Objetivos

"Pensamos en el inicio de la Liga, en el Valladolid, en ganar los primeros tres puntos. Lo que hablamos es de luchar por entrar en Europa, vamos a pelear por ello. Personalmente, quiero seguir en crecimiento, seguir aportando y ojalá sigan saliendo buenas temporadas como las últimas".

Presión

"Es algo muy bonito que te pidan hacer goles, es lo que más nos gusta. No es sencillo, hay que tener algo de fortuna, pero voy a ayudar al equipo en lo que necesite. Tenemos un equipo muy competitivo y de calidad, seguro que disfrutaremos mucho".

Afición

"Quiero darles las gracias, desde que empezó a sonar mi nombre la gente se ha volcado conmigo. Me he sentido muy respaldado por ellos. Quiero devolverles ese cariño que me ha llegado".

Goleador

"Es bonito, ojalá. Voy a trabajar para estar bien, para aportar al equipo, que es lo principal".

Temperatura

"Se nota la diferencia, personalmente soy de Santiago, no recuerdo haberlo vivido. Cuando llegas al sitio donde quieres estar y te apetece, dicen que sarna con gusto no pica. Así estoy".

Dispuesto para jugar

"Estoy a disposición del míster, llevo compitiendo partidos oficiales. Si considera que estoy apto, adelante. Es algo que se reservará para él, tomará las decisiones. Me dedico a estar a punto y que él decida".