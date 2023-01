¿El Betis de los brasileños 2.0?

Llega al Betis un nuevo futbolista de Brasil, Abner Vinícius da Silva Santos (27 de mayo de 2000, Presidente Prudente, Estado de Sao Paulo). Así quedó confirmado ayer tras darle oficialidad al fichaje la entidad de Heliópolis, que ha reaccionado rápido a la salida de Álex Moreno incorporando a este joven lateral que procede del Athletico Paranaense y que firma hasta 2029.

"El Real Betis Balompié y el Club Athletico Paranaense han alcanzado un acuerdo para la incorporación del jugador Abner a las filas verdiblancas. La vinculación del lateral brasileño con el Real Betis está fijada hasta junio de 2029. Abner Vinícius da Silva Santos (Presidente Prudente, Brasil, 2000) se formó en el Ponte Preta para pasar al Athletico Paranaense en 2019. Ha jugado en su club 152 partidos, anotando cinco goles y 18 asistencias. Ha sido campeón de la Copa Sudamericana y medalla de oro con la selección de Brasil en los últimos Juegos Olímpicos", indicó el club de La Palmera.

Un palmarés ya importante y prometedor para el que será el cuarto futbolista brasileño en la plantilla de Manuel Pellegrini, tras Willian José, Luiz Felipe y Luiz Henrique, aunque los dos primeros tienen ya la doble nacionalidad adquirida (española e italiana respectivamente) por los años que llevan jugando en Europa. Sin duda, una nueva hornada de futbolistas nacidos en Brasil que buscan dejar huella en el Betis. Willian José ya se ha proclamado campeón de Copa, Luiz Felipe está demostrando ser un buen central, Luiz Henrique ha dado un paso al frente en su rendimiento de la mano del Ingeniero y apunta a futbolista importante y ahora aparece Abner Vinícius, un lateral zurdo explosivo, de 22 años, que viene a ocupar el hueco dejado por Álex Moreno.

Una apuesta importante por parte de un Betis que ha reaccionado rápido a la salida de uno de sus baluartes importantes, esperanzado en que pueda ofrecer un buen rendimiento de la mano de Pellegrini ante los retos importantes que los verdiblancos tienen por delante en esta segunda parte de la temporada. Abner necesitará, como es lógico, un periodo de adaptación, pero a buen seguro que le ayudará en ese aspecto el excelente ambiente que hay en un vestuario donde los futbolistas van todos a una, en cuanto a compromiso y unidad junto al cuerpo técnico.

De este modo, aparece en el Betis un grupo de futbolistas brasileños con ganas de conseguir cosas importantes y, cómo no, eso lleva a echar la mirada atrás para rememorar a aquel Betis de Edu, Oliveira, Assunçao y Denilson, que dejaron huella. Esa misma que desean dejar Willian José, Luiz Henrique, Luiz Felipe y Abner Vinícius, el cual llega avalado por Denilson. "Acabo de recibir una noticia y estoy muy feliz. Llega otro jugador brasileño al Real Betis. Abner, lateral izquierdo que estuvo en el Atlético Paranaense con mi compañero Alexandre Mattos, firma por cinco años. ¡Buena suerte, tío!", expresó recientemente en sus redes sociales el ex bético, el cual mencionaba en el once inicial el antiguo speaker bético, Manolo Melado, de la siguiente forma: "Por la banda, aires de samba". Una anécdota simpática de aquel gran Betis de los brasileños de 2005 que deja paso a otro Betis que tiene como incógnita la siguiente cuestión: ¿será el Betis de los brasileños 2.0? La pelota hablará.