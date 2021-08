Bravo: "Tengo que trabajar distinto"

Claudio Bravo acabó en plena forma la temporada con el Betis y la selección chilena. Tras una primera parte del campeonato en la que sufrió varias lesiones, el meta fue aprendiendo a conocer su cuerpo para medir las cargas de trabajo y estar disponible.

"Fue quizás algo personal. Ni tengo 22 años ni tengo 45. Tengo que trabajar distinto, tengo que aprender a apretar más, cuándo debo parar o descansar… Cuando me toque jugar, al día siguiente bajar la carga… Son cosas que debo ir cambiando para que esto pueda seguir perdurando en el tiempo. Esto es un aprendizaje continuo en el día a día, de los compañeros, de los rivales. Cuando te toca una lesión, un día negativo, cuando el equipo pierde y lo hace por tu culpa… Son los momentos que te hacen crecer. Nunca me he quedado con la buena parada, con los elogios, con las victorias…", ha explicado el meta en los medios oficiales del club, donde también ha expresado cómo afronta este nuevo año: "Venimos de una temporada en la que todos sabemos lo que nos costó conseguir el objetivo de entrar en Europa y ahora hay que remangarse de nuevo para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros para seguir mejorando y afrontar con ilusión esta temporada tan exigente".

Sobre el aumento de la competencia con la llegada de Rui Silva, Bravo tiene claro que será positivo para el colectivo. "Es lo bonito que tiene el fútbol. Si compites y no te pones metas y desafíos, no sirve de nada. Te tienes que exigir al máximo y no desaprovechar las oportunidades. Tenemos una ocasión maravillosa de competir en otros frentes. Vengo de competir a nivel de selección, me toca volver aquí con la exigencia de siempre, porque sé lo que es estar en el Betis y competir en la Liga. La exigencia y los límites te los pones tú. Se ve en los vídeos cómo trabajamos y cómo resultan las cosas tan bien. No es sólo con Rui, también con Joel, con Dani (Rebollo)… Pero la mayor competencia es conmigo mismo. Si bajo la intensidad y la exigencia personal el oponente más potente seré yo mismo. Competencia he tenido siempre y eso es muy bueno para mejorar y seguir creciendo. Esta temporada vamos a necesitar no sólo de once, sino de todos los jugadores que estemos en el plantel", ha comentado el chileno, que pronto se convirtió en un referente del vestuario: "Me tocó llegar con ganas de querer aportar desde dónde me toque estar, jugando o no, entrenando o no, lesionado o no… Es la labor que todos tenemos. Somos trabajadores y tenemos que aportar desde dónde estemos. Lo llevo haciendo toda mi carrera".