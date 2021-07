El Betis sigue trabajando en Bad Ragaz y lo hace con Víctor Camarasa como uno más del grupo. Aunque el valenciano sigue un plan especial para evitar sobrecargas, el centrocampista confía en ganarse un hueco en el equipo tras dejar atrás la grave lesión de rodilla que lo dejó en blanco la pasada temporada. "Va a ser mi año", ha asegurado Camarasa en los medios oficiales del club.

"Estoy muy feliz, dejo atrás una lesión muy grave que, en parte, me quitó la felicidad con la que llegué la pretemporada pasada. Ha sido duro y me ha hecho crecer mucho como persona y futbolista. Tratando de trabajar cada día más y ponernos a tope. Me encuentro muy bien. Es verdad que la temporada pasada no completé ningún entrenamiento entero con el equipo", ha indicado Camarasa, que ha compartido sus experiencias con otros jugadores como Fekir y Canales que también saben lo que es sufrir este tipo de lesiones: "He trabajado en vacaciones pero no es lo mismo que hacerlo con el grupo. Hay que repartir cargas y diversas tareas, pero me encuentro físicamente muy bien. Estoy al cien por cien. Saldrán cosas con el tiempo, he hablado con Canales y con Fekir, y saldrán cosas a las que hay que acostumbrarse y soportarlas. Trabajar que la rodilla está recuperada y que está fuerte. Va a ser el año de Camarasa".ç

Camarasa ha estado trabajando en solitario durante muchos meses. "Son muchas horas, muchos días. Es mucho tiempo que te da para pensar de todo. Se pasa por muchas fases, cada uno lo llevará de una forma diferente. He tenido mis malos momentos, momentos más buenos… Pero somos unos privilegiados y tenemos a mucha gente detrás apoyándonos y empujando para poder salir. Ya sabía que aunque hubiera acabado jugando la temporada, durante el verano me tocaría trabajar y entrenarme. He tenido vacaciones, las he disfrutado, pero desde ya con muchas ganas de vestirme de corto", ha indicado el centrocampista, que se ha mostrado ilusionado con la temporada: "Necesitamos a todos los jugadores, a todos los compañeros que estén dispuestos a jugar el domingo, entre semana… Son muchos partidos y con mucha carga. Será un año muy bonito, pero muy largo, y hay que estar preparados".