El entrenador del Celta, Fran Escribá, ha asumido la culpa de la mala situación que atraviesa su equipo, que visita este miércoles al Betis, y reiteró en rueda de prensa, al igual que hizo tras caer ante la Real Sociedad, que no le preocupa su futuro personal.

"No pienso en mí en estas situaciones, pienso en el equipo, en darnos una alegría. Mi situación no me preocupa lo más mínimo", comentó en su comparecencia ante los periodistas el preparador celeste, quien agradeció el apoyo que le han dado en los últimos días sus jugadores.

"Noto su respaldo y, lógicamente, estoy agradecido. También dije que si no fuera así, no estaría aquí. La plantilla cree en lo que hace y prefiero que señalen al entrenador y no a la plantilla", apuntó.

Escribá negó tener un ultimátum por parte de la dirección y sostuvo que "la comunicación es la misma de todas las semanas, y el mensaje de esta semana es positivo por el partido realizado ante la Real", por lo que se mostró convencido de que el Celta saldrá de la zona baja: "Conmigo o con otro entrenador".

"Estamos en un momento en que donde necesitas que salga cara sale cruz. Cuando tenemos una ocasión, fallamos. Nos sale todo al revés", se lamentó el entrenador del Celta, que elogió al Betis, un equipo que también atraviesa una delicada situación: "También va a salir de ahí, no tengo ninguna duda".