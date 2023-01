Guido y Pezzella, en la lista del Betis para medirse al CD Ibiza Islas Pitiusas

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la lista de convocados para el encuentro de este jueves (16:00) ante el CD Ibiza Islas Pitiusas correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, siendo la principal novedad el regreso de Guido Rodríguez y Germán Pezzella.

Pezzella y Guido Rodríguez regresaron el día 28 a Sevilla y tras estar sin jugar ante el Athletic y entrenarse estos días, han entrado en la convocatoria de 23 jugadores del preparador chileno para la cita copera ante los ibicencos. Por contra, serán bajas Luiz Felipe, que arrastra sanción de la Lazio; Juan Cruz, que pese a que ya se entrena con el resto del grupo está en plena puesta a punto; Sabaly y Paul, que siguen en la enfermería. Camarasa también está en proceso de recuperación pero sería baja segura al no estar inscrito en la competición.

"Sabaly tuvo el otro día un esguince de tobillo y no ha podido recuperarse, en el transcurso de la semana esperemos que pueda estar en condiciones. Víctor tiene unas pequeñas molestias, pero no está inscrito y no podría estar citado. Guido y Pezella están en la lista, a Paul le falta. El resto está en condiciones de jugar", ha comentado este miércoles por la mañana Pellegrini en la rueda de prensa previa a este choque.

El encuentro se disputará finalmente en Can Misses 3, un recinto polideportivo que contará con unas dos mil personas tras la colocación de gradas supletorias. Finalmente, no hubo acuerdo entre el CD Ibiza Islas Pitiusas y el UD Ibiza para que el choque se jugara en el Palladium Can Manisses y se jugará en un anexo.

La convocatoria del Betis al completo es la siguiente: Claudio Bravo, Rui Silva, Dani Martín, Montoya, Édgar, Víctor Ruiz, Pezzella, Félix, Miranda, Álex Moreno, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Canales, Joaquín, Fekir, Rodri, Luiz Henrique, Juanmi, Ruibal, Borja Iglesias, Willian José y Loren.