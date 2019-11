El Betis, ante la gran ilusión del Antoniano

El Betis se medirá al Antoniano en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, como estableció el sorteo que ayer se celebró en la sede de la RFEF en Las Rozas.

Los verdiblancos no se enfrentaban a un rival de Tercera desde la temporada 1992-93, cuando militaban en Segunda División y eliminaron al Calahorra (0-2 y 3-0) en un cruce a doble enfrentamiento (@BetisStats). Además, el Betis no se enfrentaba a partido único a un equipo de Tercera División desde la temporada 1986-87 (0-0 en Marbella y victoria en los penaltis). El Betis, por potencial, parte como claro favorito, pero el Antoniano no se lo pondrá fácil al cuadro heliopolitano.

Cuarto clasificado en el Grupo X de Tercera División tras el ascenso de la pasada temporada, el equipo que entrena Francisco José Cordero Sánchez, Rubio, mantiene su progresión ascendente y sueña con seguir haciendo historia en la Copa del Rey, después de eliminar en la fase interterritorial al Atlético Porcuna con un triunfo por 2-0 en el Municipal de Lebrija ante una gran expectación de la afición blanquirroja. Ayer, mientras el plantel y el cuerpo técnico estaban concentrados para el partido ante el Betis Deportivo vieron el sorteo en directo y festejaron el emparejamiento ante el Betis.

Una alegría que también se reflejó en el presidente de la entidad, Juan Antonio Romero, que analizó el sorteo desde la propia sede de la RFEF: "Estamos muy contentos, no podía ser de otra manera. Que nos tocara el Betis o el Sevilla era un auténtico pelotazo. Aquí hay muchos béticos y sevillistas, son los clubes que están más cerca de nuestra ciudad. Están todos los aficionados muy contentos".

"Yo soy bético, es la primera vez que voy a querer que pierda el Betis. Es la primera vez que este club se va a enfrentar a un conjunto de Primera División en partido oficial. Es como si nos hubiera tocado el Gordo ya por anticipado", añadió el máximo dirigente del cuadro de Lebrija, que vivió con mucha ilusión y expectación un sorteo que quiso que su equipo fuera el rival de un Betis que el año pasado llegó a las semifinales del torneo el curso pasado cayendo ante el Valencia.

Además, como dato, el equipo bético ganó el título copero en la última ocasión que se enfrentó a un rival modesto de la provincia de Sevilla, el CD Alcalá en la edición de 2004-05. Eso sí, el Betis pasó en los penaltis tras un 0-0.