El otro gran protagonista en el triunfo del Betis ha sido Cristian Tello, que tras el choque mostraba su visión de la siguiente manera.

Importancia de ganar

"Empezar ganando es muy importante, creo que el equipo se tiene que meter eso en la cabeza, cada partido es una final y tenemos equipo para ganar al rival que sea".

El gol

"Ha sido una jugada muy rápida y el Alavés se pensaba que íbamos a centrar a la olla, por suerte ha entrado el tiro al primer palo. Me he encontrado sólo dentro del área y por suerte he podido marcar".

Portería a cero

"Es importante dejar la portería a cero. Solidez defensiva porque tenemos jugadores para poder ponernos por delante y es una cosa para mantener esta temporada".

Aportación de los cambios

"Todo el mundo trabaja para ganarse minutos, pero son decisiones del míster y hay que ayudar al equipo".