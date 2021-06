El Betis Deportivo ficha a Raúl Tavares

Tras el fichaje del portero Marc Vidal, el Betis Deportivo ha anunciado la llegada de Raúl Tavares, que se convierte así en el segundo refuerzo para afrontar la nueva temporada en la Primera RFEF. El centrocampista madrileño firma por dos temporadas.

"El Real Betis Balompié ha cerrado la contratación de Raúl Tavares, joven futbolista que llega procedente del CF La Nucía para reforzar al Betis Deportivo las dos próximas temporadas. Nacido el 30 de enero de 1999 en Madrid, el nuevo jugador del filial heliopolitano es un mediocentro muy dinámico que aportará llegada al área rival y equilibrio en tareas defensivas. Raúl Tavares se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid CF y posteriormente pasó por el filial del Getafe CF, el Racing Club de Ferrol y el CF La Nucía, acumulando un total de 42 partidos en Segunda División B", ha explicado el club verdiblanco en un comunicado.

"El proyecto desde un primer momento me gustó mucho, no dudé en venir aquí. Por toda la repercusión que tiene y el club que es", ha asegurado el centrocampista. "Trabajo, si algo no me va a faltar es correr y dejármelo todo. A corto plazo quiero mejor y quiero hacer un buen año con el equipo, que nos vaya lo mejor posible. A largo plazo tengo las vitas en el Villamarín y tengo eso en la cabeza", ha indicado Tavares.

"Es un futbolista muy equilibrado en las facetas ofensivas y defensivas, eso para nosotros es importante. Nos puede aportar muchas cosas para esta temporada", ha indicado, Miguel Calzado, director de la cantera bética.