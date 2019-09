El futbolista del Betis Diego Lainez aguarda una oportunidad de jugar por parte de Rubi, y para ello sigue trabajando con el resto de compañeros. Además, tiene claro que su deseo es triunfar en un Betis al que quiere llevar a Europa.

"Lo que quiero es jugar pero entiendo que tengo que trabajar para eso. Voy a trabajar para cuando me llegue la oportunidad no soltarla. Todos queremos jugar, pero respeto a los compañeros. Si me quiero ganar un puesto, tengo que seguir trabajando como hasta ahora", ha indicado en Canal Sur.

"Estoy feliz de estar en el Betis, sólo pienso en el Betis, es mi presente. Es un equipo al que quiero mucho y quiero aprovechar la oportunidad que me den", ha añadido al ser cuestionado sobre la posibilidad de salir cedido.

Además de lo personal, Lainez ha opinado sobre el objetivo del Betis esta temporada: "El Betis es un gran equipo, peleamos por Europa, que es lo que queremos todos. La calidad en el plantel está para lograr grandes cosas".