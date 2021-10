Édgar, un salto positivo en el Betis

Una de las noticias positivas en el Betis en lo que se lleva disputado de temporada es el alto rendimiento que está ofreciendo Édgar, sin duda el central más en forma que tiene Manuel Pellegrini, actualmente, en la plantilla.

El futbolista de 24 años se ha ganado la confianza del preparador chileno y la prueba es que es el segundo jugador verdiblanco que más minutos (623) lleva disputados, entre Liga y Liga Europa, siendo superado únicamente por Nabil Fekir (844). Un interesante dato que muestra el crecimiento de un jugador al que la cesión al Oviedo el curso pasado le ha servido para ganar en madurez y confianza, algo que se está notando en el terreno de juego esta campaña en un Betis en el que ha conseguido afianzarse.

La cesión al Oviedo la pasada temporada le ha servido a Édgar para madurar en su fútbol

En el conjunto ovetense fue titularísimo, disputando 37 encuentros en Segunda División (3.151 minutos, con tres goles y una asistencia) en los que en todo momento actuó como pivote o medio centro, una posición en la que ya jugó cuando en el Betis estuvo Rubi. "Estoy contento porque el año pasado salí cedido, me sirvió mucho, estuve muy bien allí en Oviedo. Volví aquí en pretemporada con ganas de intentar demostrar al cuerpo técnico que podía formar parte de esta plantilla. Era un año que me hacía mucha ilusión con Europa, con los resultados que se sacaron el año pasado. Creo que salió bien la pretemporada y como siempre digo, intentar aprovechar cada entrenamiento, cada oportunidad y todos los minutos que tenga", comentó Édgar recientemente en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco.

Sin hacer ruido y con mucho trabajo y sacrificio, se ha ganado la confianza del chileno en el campo

Sin embargo, en su regreso a Heliópolis tras no entrar en los planes verdiblancos el año pasado, Pellegrini lo ha situado como central. Así se vio ya en una pretemporada en la que el Ingeniero no dudó en ningún momento en darle bastantes minutos en los encuentros amistosos. No obstante, y tras el fichaje de Pezzella, Édgar partía en principio como cuarto central, al tener por delante el argentino, Bartra y Víctor Ruiz, pero de los cuatro es que el mejor ha rendido por ahora, como se pudo comprobar, por ejemplo, en el último encuentro liguero en Villarreal, salvando un gol en la misma línea.

El rendimiento de Édgar está siendo más elevado en estos momentos que el del resto de los centrales

Y es que es en el sentido de la anticipación y en la lectura de las acciones defensivas donde se observa esa mejoría y madurez del defensa de Sant Joan Despí, que en ningún momento ha perdido la humildad. "Cuando llegué, evidentemente venía con la ilusión de poder estar primero en la plantilla y a partir de ahí trabajo cada día para poder tener oportunidades y ayudar al equipo. Desde el principio, como el día del Espanyol, con la, por desgracia, lesión de Víctor (Ruiz), que me tocó salir, intentar aportar siempre lo que pueda. Evidentemente todos queremos jugar. Hay muchos partidos, yo sabía que este año habría oportunidades para todos y mi objetivo era ése. Cuando estoy en el campo intentar transmitir confianza al resto de compañeros y al entrenador para que siempre que se me necesite pueda ponerme a jugar", añadió en los medios del club de La Palmera.

La falta de jerarquía en la defensa es uno de los lunares de la planificación deportiva verdiblanca

Así, con contrato en el Betis hasta 2023, este buen acoplamiento de Édgar ha supuesto un punto positivo para el conjunto verdiblanco, aunque también, con respecto a la defensa, hay otra conclusión que se está observando en lo que se lleva de temporada y que ya se atisbaba en verano: la ausencia de jerarquía. Los problemas en el centro de la defensa bética está siendo evidentes, entre lesiones y rendimientos irregulares, como es el caso de Pezzella, y es ahí donde los verdiblancos están echando en falta un salto de calidad. Un jugador contundente con el que haber dado un plus a la fortaleza defensiva de un Betis que tiene en Édgar a su hombre más en forma entre sus centrales.