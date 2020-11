Pellegrini: "Necesitamos urgentemente recuperar la confianza con resultados"

Manuel Pellegrini volvió a hablar de la necesidad de autocrítica, algo que cada vez suena más hueco si no llega acompañado con resultados. "Es una derrota dura en casa", dijo del 0-2 que encajó el Betis ante el Eibar. "El equipo no hizo un buen partido. Creo que partimos bastante bien los primeros 15 ó 20 minutos, tuvimos una ocasión de gol muy clara y tuvimos más el balón. Después entramos en el juego de Eibar, con balones divididos, segundos balones... Ellos son muy potentes en eso. Y con el balón detenido (estrategia) nos ganaron el partido", argumentó.

El chileno habló una y otra vez de la confianza que ahora le falta al Betis. Pero que está seguro de que recuperará. "El equipo estuvo inseguro. Lo único que le sobra a este equipo es ganas, no creo que haya falta de actitud ni entrega. Pero nos enredó el Eibar en su fútbol y no supimos salir". "Hemos creado pocas ocasiones en el campo contrario, en el área contraria, producto más que todo de una falta de confianza", volvió a insistir.

Con todo, habló de unión y fuerza, en esa insistencia sobre la necesidad de recuperar la confianza. "Estoy preocupado por supuesto, cuando un técnico no encuentra las soluciones y los resultados no son los que uno espera tiene que estar preocupado. Hemos hecho cambios, desgraciadamente seguimos cometiendo algunos errores importantes. Pero estamos más fuertes y unidos que nunca y tenemos que buscar la solución entre nosotros. En cuanto agarremos un poco más de confianza el equipo va a volver a jugar de la manera como comenzamos la temporada".

Sin crítica a la actitud: "Lo único que no le podemos criticar al equipo hoy día fueron las ganas de hacer las cosas. A lo mejor la hicimos mal, empezamos a meter pelotazos, empezamos a perder mucho balón, estuvimos desorientados en la manera de cómo superar a Eibar. Pero ganas al equipo no le faltan. Veo al equipo entrenando bien en la semana, veníamos con la derrota de Bilbao y teníamos la posibilidad de demostrar en casa que había sido un momento puntual. No lo logramos y entre todos tenemos que buscar la solución futbolística, tratando de cometer menos errores.

Demasiados errores puntuales: "No es normal que nos hayan marcado seis penales en once partidos. Son cosas puntuales por las que perdemos los partidos. El equipo hoy no logró darle la vuelta al partido ante un equipo rocoso, que marca muy bien, que juega muy directo y es muy agresivo".

¿Se plantearía dar un paso al lado o cree que es cuestión de reforzar el plantel? "En cuanto al plantel no creo que sea momento de quejas. Tenemos equipo como para poder jugar de lo que jugamos hoy día. En el punto de vista personal, al revés, mientras más dura se pone la marcha, más duro se pone el técnico. Lo único que no me faltan son las ganas de revertir esto. Mucho menos dar un paso al costado cuando está comenzando el campeonato".

Confianza y seguridad defensiva: "Tenemos que recuperar la confianza y tenemos que volver a tratar de tener una seguridad defensiva que nos permita no jugar todos los partidos en contra. Estoy seguro de que el equipo, cuando consiga otra vez un resultados, va a retomar la confianza y van a volver los rendimientos individuales de jugadores que sabemos que pueden hacerlo mejor".

Críticas y moral del vestuario: "En esta profesión tenemos que afrontar las críticas cuando no lo hacemos bien, y los dos últimos partidos no lo hemos hecho bien. Tenemos que hacer la autocrítica nosotros mismos. Regalamos muchos goles, hemos ido perdiendo una línea futbolística que teníamos bastante clara y en los dos últimos partidos no lo hemos logrado hacer... No hemos creado ocasiones y hemos dado facilidades atrás. Debemos hacer autocrítica interna para encontrar la solución a este bache, que sin duda alguna la vamos a encontrar".

Qué está fallando: "Cuando comenzamos, a pesar de la derrota con el Real Madrid, terminamos ganando a Valencia y estábamos en el camino correcto, fueron mis palabras. Hoy día no lo estamos, porque hemos perdido esa línea futbolística, hemos perdido trabajo con el balón. ¿Por qué nos están haciendo tantos goles? Por esa parte tenemos que buscar la solución y es el trabajo del técnico encontrarla, con distintos nombres y funcionamiento. Sin ninguna duda necesitamos recuperar urgentemente la confianza con resultados"

Mensaje a la afición: "Los hinchas no están en el estadio y siempre son una fuerza importante en los momentos complicados. Yo no le critico al equipo las ganas. No encontramos la creación futbolística ante un equipo que marca muy bien, pero lo intentamos. Los jugadores están dando todo por la camiseta".