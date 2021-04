Tras 16 días sin competir, el Betis vuelve a la Liga con la visita al Martínez Valero como objetivo inmediato para seguir en la pelea por Europa. Si la victoria del Villarreal en Granada le mete cierta presión a los heliopolitanos, un triunfo ante el Elche confirmaría a los de Manuel Pellegrini en la quinta plaza, un lugar de privilegio para afrontar las últimas nueve jornadas.

Pero lo primero es la visita al conjunto ilicitano, como recalcó el técnico chileno en su conferencia de prensa. No quiere distracciones Pellegrini, que mantiene ese discurso del partido a partido con el que ha revitalizado a la entidad verdiblanca, ni para medirse a uno de los equipos que pelea por la permanencia. La llegada de Fran Escribá ha hecho recuperar la fe al Elche, que ha sumado dos triunfos como local con el nuevo técnico y que ahora mismo depende de sí mismo para continuar en Primera División.

Si todos los equipos han agradecido la pausa liguera en una temporada con un calendario sobrecargado, el Betis tratará de mantener la buena dinámica de resultados que ha tenido desde el comienzo de 2021. Únicamente Barcelona y Sevilla han sido capaces de doblegar al conjunto de Pellegrini, que ha sumado ocho victorias en 12 partidos, lo que le ha valido para huir de la mediocridad y convertirse en un serio aspirante a jugar en Europa el próximo año.

Esas buenas sensaciones con las que el Betis llegó al parón deben provocar que Pellegrini no altere demasiado el once inicial que ponga hoy en el Martínez Valero. Si en la portería la continuidad de Claudio Bravo, que regresó al equipo ante el Levante, se da por segura, lo mismo ocurre con la línea defensiva, en la que incluso Álex Moreno estaría un paso por delante de Miranda, que ha estado diez días con la selección sub 21.

La obligada novedad llega en el centro del campo. La inoportuna lesión de Guardado con México obligará a Pellegrini a realizar una variante y otorga opciones a William Carvalho. El portugués ha sido uno de los protagonistas del diván del entrenador en esta pausa liguera, por lo que ahora se presenta una oportunidad para enchufarlo al equipo en esta recta final de la campaña.

La otra incógnita llega en la vanguardia. Si Canales, Fekir y Borja Iglesias parecen seguros candidatos al once, varios futbolistas se guardan la posibilidad de meterse en los planes iniciales de Pellegrini. Joaquín, Aitor Ruibal o Tello, otro de los que ha charlado con el técnico esta semana y que ya cuajase ante el Elche en la primera vuelta su mejor partido de la temporada.

Con independencia de quién sea el elegido como ese cuarto elemento para el ataque, las prestaciones béticas volverán a estar en los pies de Canales y Fekir. El cántabro, esta vez poco castigado en su físico con la selección española, quiere elevar su nivel justo ahora que el francés sí ha empezado a ofrecer destellos de lo que de él se espera.

Fekir respondió a su ausencia en la convocatoria de Didier Deschamps con la selección francesa con un gol de los que se recuerdan durante un largo tiempo y en el Betis se confía en que dé ese paso adelante en su faceta goleadora, tan atascada en esta temporada.

Enfrente, Fran Escribá contará con la ausencia de su mejor goleador, el argentino Lucas Boyé, sancionado, pero sí tendrá ese impulso anímico que ha insuflado al equipo desde su llegada y que lo hace soñar con una permanencia que parecía imposible hace tan sólo unas semanas. Con una mejora de la competitividad, el Elche está sabiendo obtener rentabilidad a sus virtudes y ante los verdiblancos querrán exhibir esa mayor solidez para tener opciones de victoria.

El regreso de la competición liguera deja este duelo entre dos conjuntos con aspiraciones bien diferentes, pero con dinámicas positivas que pretenden alargar en el tiempo. A este nuevo Betis de 2021 sólo le vale ganar para seguir con ventaja en su pugna por regresar a Europa y ese mensaje ambicioso ha sido el enviado por Pellegrini, el hombre clave de la resurrección bética.