Emerson: "Me toca pecho y luego mano, a veces veo que en estas acciones no pitan penalti"

Además de Fekir, Emerson atendió a los medios oficiales del Betis para expresar su punto de vista acerca del partido.

Valor de la victoria

"Victoria importante, veníamos varios meses jugando bien y hoy necesitábamos ganar y ahora sí vamos para adelante. Nosotros, como venimos hablando siempre tenemos la mentalidad de estar arriba y eso pasa por estos partidos. Empezamos fuerte y ganamos los tres puntos".

Primer gol

"Estoy feliz, pero más por la victoria. Veníamos aquí con la mentalidad de ganar como sea, jugamos bien y merecimos los tres puntos".

Penalti

"A veces veo jugadas que toca pierna y pecho antes de dar en la mano y no pitan penalti. Me toca pecho primero y luego mano, pero lo importante son los tres puntos. Me alegro del gol de Fekir, se lo merece".