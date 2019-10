El presidente del Betis, Ángel Haro, analizó ayer, en una entrevista en Cope Sevilla, la actualidad del conjunto verdiblanco, que pasa por el futuro de Rubi de cara a una cita fundamental el próximo domingo ante el Granada.

En este sentido, el máximo dirigente de la entidad de Heliópolis mostró su respaldo y apoyo al actual inquilino del banquillo bético: "El entrenador está con mucha fuerza de revertir la situación. Intentando hacer cambios, que entendemos que puedan dar frutos y que eso se convierta en resultados positivos. Es lo que necesitamos para salir. El próximo entrenador del Betis es Rubi. No estoy arrepentido de haberlo fichado. Todavía es pronto para decir si estoy arrepentido. Confío en él y en los jugadores, hay elementos suficientes para salir adelante. En esta ciudad se exige y me parece bien. Paciencia hay, pero si los resultados no llegan esa paciencia terminará. Todavía hay elementos para seguir confiando".

Incluso, Haro no quiere hablar de un ultimátum: "No, no hay que trabajar con esa hipótesis. Hay que trabajar con la hipótesis de ganar sí o sí. Luego, si no ocurre, ya hablaremos. Rubi es consciente de dónde estamos. Sabe la responsabilidad que tenemos y se ve fuerte. Es lo que tiene que ver uno, lo veo con muchas ganas, fuerzas y capacidad para introducir cambios".

No obstante, en el Betis, como es habitual en el mundo del fútbol, existen movimientos en torno a posibles candidatos al banquillo en el caso de la salida de Rubi, y un nombre que nunca ha dejado de estar en la órbita bética es el de Quique Setién, opción que descartó el empresario de Villaverde, que también negó cualquier reunión con algunos representantes del plantel que habrían pedido la vuelta del técnico cántabro: "Eso es totalmente incierto. Ningún jugador me ha planteado nada al respecto, ni siquiera respecto a cualquier otro entrenador que no sea el actual. No pienso en otro entrenador que no sea Rubi. El próximo entrenador es Rubi y espero que termine sus tres temporadas aquí. El entorno no, no me llega eso. Es lógico que los béticos piensan que haya que cambiar, cuando no llegan los resultados, y hay que respetarlo".

Insistido sobre la posibilidad del regreso de Setién, Haro dejó claro que tampoco el santanderino ve con buenos ojos entrenar ahora de nuevo al Betis: "Rubi es nuestro entrenador. Lo relativo a los entrenadores es lo que he dicho. Hay algunos que han salido del Betis y luego vuelven, pero no estamos hablando de esta temporada. Igual es en cinco u ocho. Con Quique no soy neutral, tengo una relación magnífica con él. Le deseo lo mejor. Él no está pensando en volver al Betis. Tampoco tiene un poco de prisa, entiendo, en entrenar. Le hacemos un flaco favor al equipo al pensar en eso. El próximo entrenador del Betis es Rubi".

Cuestionado por la salida de Lorenzo Serra Ferrer, Haro manifestó que es hora empezar a pasar página: "Yo diría que a Lorenzo no se le cesó. Se le dijo que queríamos que tuviera un papel para el que fue contratado. Era un papel muy importante, queríamos que estuviera integrado en la comisión deportiva y no en el día a día con cantera y scouting. Él decidió no seguir en ese rol y hay que respetarlo. No podemos vivir siempre del pasado, hay que seguir adelante y tenemos argumentos suficientes para no echar de menos a nadie".

Es más, recalcó que no hay vuelta atrás en este asunto: "Acabé bien con él. Su figura va a ser respetada. Entiendo que tal y como acabó todo, no tiene sentido. Decidió irse y entiendo que no hay vuelta atrás en esa decisión. Tenemos que tender a no tirar de lo de atrás. Lorenzo ahora mismo no es el presente del Betis".

También explicó a Haro su visión sobre la ausencia de un referente y la labor que hacía Serra Ferrer: "Alexis hace una labor fundamental. Lorenzo tampoco era muy partidario de entrar en los vestuarios, porque entendía que había que respetarlos, porque era entrenador. Nosotros hacemos reuniones periódicas con el entrenador y sobre todo con algunos capitanes. Vemos cómo va esa relación con el equipo y lo que es el juego".

En este sentido destacó la labor tan importante que él entiende que José Miguel López Catalán está llevando a cabo en el Betis: "José Miguel es un trabajador incansable. No es el director deportivo del Betis, es una persona que forma parte de esa comisión deportiva y que de alguna forma está muy volcado con la secretaría técnica. En el Betis no hay una figura de director deportivo". De esta forma, Haro expresó su punto de vista sobre tres temas candentes dentro de la situación actual que vive el Betis.