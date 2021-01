Las reflexiones de 'Es posible otro Betis' tras la junta y su continuidad como alternativa

La plataforma 'Es posible otro Betis' ha emitido un comunicado en su página web en donde recoge varias reflexiones de lo vivido en la junta y en la que anuncia que seguirá dando pasos adelante y anunciando medidas de su proyecto de futuro para la entidad.

El comunicado de este grupo es el siguiente:

"Una vez celebrada la Junta General de Accionistas del Real Betis Balompié, desde la plataforma 'Es Posible Otro Betis' (EPOB), queremos trasladar nuestro agradecimiento a toda la afición bética y en particular, a aquellos accionistas que nos mostraron su apoyo, tanto desde la agrupación de sus acciones a las de Lorenzo Serra Ferrer, como a aquellos que nos mostraron su apoyo de manera directa o con sus declaraciones.

Por otro lado, transcurridos unos días desde la celebración de la mencionada Junta y con el sosiego propio de estas fechas, querríamos compartir con los béticos algunas reflexiones:

Hay que recordar que en esta Junta General Ordinaria del pasado día 21 se evaluaba la gestión realizada por el consejo de administración, tanto desde el punto de vista económico como de gobierno del club, de la temporada 2019-2020. Esta Junta fue convocada por el presidente como consecuencia del mandato existente en los estatutos para dicha evaluación, incluyendo además un punto correspondiente a la reelección y nombramiento de cinco consejeros. Por tanto, EPOB ni convocó la Junta ni propuso nombramientos de consejeros previo a la misma; tan solo, ante los nefastos resultados deportivos y económicos de dicha temporada, publicados éstos últimos junto con la convocatoria de la Junta, se constituyó como plataforma de defensa de lo que creemos debe ser y debe representar el Real Betis Balompié, y para evitar una silente complicidad ante la gestión realizada.

Queremos aclarar que el propio presidente, en declaraciones a varios medios de comunicación, calificó como "fracaso" el resultado deportivo de la temporada y, como ha manifestado en varias ocasiones, que deberá venderse a jugadores para poder equilibrar las deudas del club. Por tanto, no es EPOB quien alarma a la afición bética, sino quien denuncia la mala gestión que nos ha llevado a esta situación reconocida por los propios dirigentes.

Esta situación crítica que presenta el club, producto de la mala gestión de los que la dirigen, merece la mayor atención y preocupación por los mismos que la han producido y, por tanto, es a ellos a los que corresponde presentar un proyecto viable que nos saque de este atolladero. Cierto que, tras cinco proyectos fallidos (solo hay que ver cómo el nuevo Director Deportivo ha despedido a los que fueron contratados un año antes), pocas esperanzas le quedaban al bético de que sirviera de algo. Es curioso que se nos haya acusado de no presentar proyecto, cuando la que ni presentó ni tiene proyecto es ABA y encima es la que dirige al club.

El propósito de la plataforma EPOB en esta Junta de Accionistas, era exclusivamente poner de manifiesto que tanto la gestión deportiva como económica de la temporada 2019-2020 fue un desastre. Respecto a unas elecciones en la que se dirima qué propuesta debe dirigir al club, entendemos que debe ser tema a considerar en una Junta General Extraordinaria que se convoque a tal efecto, donde todas las partes actuantes dispongan de medios y tiempo suficiente para exponer sus proyectos.

En cuanto al desarrollo de la Junta, según los números que se dieron a conocer en la misma, ABA logró 1.800 accionistas favorables a sus tesis por "tan solo" 1.600 por parte de EPOB, pírrica victoria de solo 200 accionistas, si tenemos en cuenta que la confrontación fue muy desigual, ya que desde ABA se utilizó, no solo el aparato del club, sino sus recursos económicos, ofreciéndoles a las Peñas aportes económicos extemporáneos e interesados, usando a empleados del club, profesionales y técnicos para hacer proselitismo a su favor, cuando no para denostar al oponente o utilizando la web oficial del club para obtener representaciones a favor del presidente. Buena muestra del proceder abusivo y uso torticero de los recursos del club.

Los resultados obtenidos en las votaciones habidas en la Junta, arrojan un resultado neto favorable a ABA, que debidamente analizado con respecto a la Junta General del año pasado, no puede ser visto con demasiado regocijo por ABA, mientras que es bastante alentador para EPOB, planteándose un futuro optimista para esta plataforma.

Los votos obtenidos por EPOB aumentan 8 puntos porcentuales sobre su apoyo en 2019 (pasa de un 35% de los votos a un 43%) mientras que ABA baja otros 8 puntos (del 64% al 53%). Ha quedado demostrado que en Es Posible Otro Betis hemos contado con armas tan poderosas, como son el beticismo de los que nos apoyan, la fuerza de nuestras convicciones y el saber que el Betis de los béticos es nuestra bandera, con eso y con poco más de 10 días de información al bético hemos logrado que el accionista, el socio y el abonado sepan que no están solos, que tienen una voz que les representa y que hay alguien que vela por su club.

El devenir de la Junta nos deparó situaciones que nos recuerdan a tiempos pretéritos, como la exhibición del video propagandístico que recordó aquel en el que se llamaba a un falso director de banco conminándole a sacar de inmediato millones de pesetas para "salvar al Betis" o la inopinada presencia del director deportivo, que emerge como neoexperto en beticismo, repartiendo lecciones a quienes llevan toda su vida sintiendo los colores. Pero lo más reseñable ha sido sin duda alguna el talante del presidente, incapaz de asumir que está dirigiendo un club centenario donde el socio no puede ser ninguneado, cuando no vejado. Se hace necesario más humildad, más autocrítica y más respeto a los que hacen grande a este club.

Las innumerables manifestaciones de los béticos que pudieron intervenir en cada uno de los puntos del orden del día, demostraron que el proyecto de ABA está agotado, incapaz de dar respuesta a las necesidades deportivas y económicas de nuestro club, quedando vacío y sin sentido el famoso decálogo con el que ABA se publicitó ante la afición y que se ha demostrado incapaz de cumplir los puntos que verdaderamente preocupan al beticismo.

Frente a esto, el proyecto EPOB (tal como declaramos en nuestro Decálogo, publicado en nuestra web), está sustentado en 11 puntos que dejan bien a las claras cuál es el objetivo de esta plataforma en temas tan trascendentes y sensibles como los siguientes: cantera, control del gasto, ampliación del consejo para dar entrada a todas las sensibilidades, entrada de peñistas y minoritarios, creación de órganos asesores para acercar el Betis a sus verdaderos dueños, respeto a la historia y a los mitos del club, presencia en LFP y RFEF, normalizar las relaciones con los medios de comunicación. En el Betis deben trabajar los mejores profesionales y no amigos o conocidos afines

Todo ello envuelto en verdadero sentimiento bético, desde el consejo de administración al último empleado del club, de todos los integrantes de las diferentes estructuras del club, y procurando una elevada presencia de canteranos en la primera plantilla.

Entendemos que el pasado día 21 de diciembre no fue el final de nada, sino el comienzo del despertar del beticismo, que no está dispuesto a soportar más mediocridad y sufrimiento gratuito. El bético siempre estará con su equipo, juegue donde juegue, pero exige compromiso y máximo esfuerzo, desde el primero hasta el último, de todas las personas que representen al club (directivos, técnicos, jugadores, etc.), y nosotros queremos velar porque así sea.

Esta plataforma seguirá trabajando por ese Betis que creemos que es posible y para ello, iremos informando al beticismo de los pasos y avances que vamos a ir implementando en los próximos días, hasta completar un proyecto que satisfaga a la mayor parte de la afición, esperando obtener su reconocimiento y aprobación para un futuro no muy lejano".