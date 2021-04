Aunque su aportación ha menguado en los dos últimos encuentros, Nabil Fekir sigue siendo la referencia ofensiva del Betis. "Pellegrini me da libertad, soy como un electrón libre", ha confesado el atacante en una entrevista en France Football, en la que también ha analizado otras cuestiones.

"El puesto de diez es con el que sueño desde que soy pequeño, en el que me encuentro más cómodo. Pellegrini me da libertad y confianza, soy como una especie de electrón libre y eso es lo que me gusta. Tengo un poco de experiencia y trato de dar lo máximo al equipo, doy todo lo que tengo. Si después el técnico quiere colocarme más en punta o incluso más atrás, no tengo problemas. Estoy siempre a disposición del equipo", ha asegurado Fekir, al que Pellegrini incluso colocó el pasado domingo como delantero junto a Joaquín.

También analiza el francés la evolución que está teniendo el fútbol y cómo influye en los cambios de las características de los jugadores. "El centro del campo tiene mucha fuerza en el fútbol de hoy. Un buen centrocampista es lo que hace más fuerte a un equipo. Hay que ser fuertes ahí. Y no me refiero sólo al diez, sino también al recuperador... El conjunto del centro del campo es importante en un equipo. Debe ser el que organiza el juego, el que debe hacer jugar a los demás, el que debe ser decisivo para el equipo, marcar, dar asistencias... Es el jugador un poco importante del equipo. En realidad, todos son importantes, pero es cierto que el centrocampista tiene un gran lugar en el fútbol de hoy. Los laterales tampoco son los mismos que hace treinta años. El fútbol está evolucionando y las posiciones, también. Los laterales ofrecen más soluciones. Para ser un buen equipo, hay que ser bueno por delante y bueno por detrás. Antes, no era necesariamente así. Antes, el lateral era el que defendía bien. No se le pidió que anotara ni que brindara asistencias", ha analizado Fekir, que también ha dejado claro cómo se siente a gusto sobre un terreno de juego: "El fútbol se juega con los pies pero también mucho con la cabeza. Y si juegas en el centro del campo es cierto que hay más presión, tienes que pensar más rápido. Sin el balón, soy infeliz".

Sobre sus referentes en el fútbol, el francés ha apuntado a dos compatriotas suyos. "Zinedine Zidane es el jugador que me hizo soñar y que quisiera triunfar. Y también Ben Arfa. Tuve la suerte de verlo en el Lyon cuando era más joven. Son los dos jugadores que me inspiraron", ha asegurado.