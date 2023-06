Fernando Vázquez y su apuesta por Joaquín

La figura de Fernando Vázquez tiene un valor importantísimo en la carrera profesional de Joaquín. Fue el entrenador que le brindó la oportunidad de dar el salto en el primer equipo haciéndolo debutar de forma oficial en la Segunda División en el estadio multiusos San Lázaro el 3 de septiembre de 2000 y hoy, a su llegada al hotel habitual de concentración del Betis, donde se alojan los invitados al partido de despedida del portuense, ha rememorado aquellos momentos.

"Las cosas no son tan fáciles como parecen. No coges a Joaquín y lo pones a jugar. Incluso, dentro del club había algunas discusiones. Yo conocía a Joaquín del campeonato juvenil y cuando llegué aquí pregunté por él. Había gente que me decía que sí, que nadie discutía su talento, pero otros decían que no, que no merecía la pena. Y mi relación con la dirección deportiva tampoco era la mejor, me pusieron en dificultades y tuve que ir a hablar con el presidente, Lopera, para preguntarle que por qué no podía subir a más gente", ha comentado el gallego.

Incluso, Fernando Vázquez ha recordado algún detalle de aquella cita ante el Compostela. "Le dije que hiciera lo que sabía hacer, que era muy bueno", ha señalado, a la vez que añadía alguna apuesta de por aquel entonces: "Tenía que hacer unas series de mil (metros) siguiendo a Varela. Al final fue de los mejores. Al final le dije, 'Sí, la has ganado".

Ya en el discurso de despedida de Joaquín, el día después de anunciar de forma oficial que ponía fin a su carrera profesional, el portuense hizo mención a aquella llamada de Fernando Vázquez: "Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando Fernando Vázquez me llamó y yo descolgué el teléfono para decirle a mi padre: 'Papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo, del Real Betis Balompié'". Así fue la apuesta de Fernando Vázquez por Joaquín.