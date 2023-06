Serra Ferrer: "La grandeza de Joaquín es que él era feliz con lo que hacía"

El ex entrenador y ex vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, en los micrófonos de Radio Marca Sevilla, ha hecho un balance sobre la figura de Joaquín, rememorando aquella etapa del equipo verdiblanco campeón de Copa de 2005.

Joaquín

"Me han invitado y me alegro mucho de poder compartir este momento de emociones y sensaciones que Joaquín está experimentando. Se lo merece. Es una persona y un futbolista espectacular. Joaquín es una persona muy digna y muy humana, tiene unas virtudes extraordinarias, su alegría es contagiosa y esta persona, una parte de ella, es un futbolista con un talento espectacular, por eso ha llegado a una edad donde no es normal que los deportistas lleguen. Ha estirado su talento y lo ha llevado a donde él ha querido. Ha dado momentos estelares con el balón y después contribuía en otras necesidades para que el equipo saliera beneficiado".

La responsabilidad de Joaquín en el equipo

"No solamente es el talento que hay, sino cómo lo sobreponía al servicio del equipo. Tiene grandes fundamentos técnicos y la manera en la que procesaba cualquier jugada él era capaz de poder realizarla, apoyada por unas condiciones físicas enormes. Con tres zancadas te ponía a cien sus revoluciones. Era muy difícil de poder sujetar o pensar que podías anular el talento de Joaquín y también cuando tenías que bajar en defensa podías contar con él. Ha sido un jugador bastante completo. Se merecía algo más en relación a poder jugar estas competiciones top, como la Champions o lograr cualquier título de Liga".

23 años en la elite

"La grandeza de Joaquín es que ha sido feliz con lo que hacía. Cuando el cuerpo le apetecía una cosa también le daba el gusto a esa posibilidad de pasarlo bien y a la vez ser responsable en los cuidados de un deportista. En la temporada que quedamos cuartos, ganamos la Copa y jugamos Champions, él contribuyó muchísimo porque aunó su talento al beneficio del grupo y le acompañaron también una serie de jugadores que disfrutaron con él".

El Joaquín de 2004, espectacular

"Podríamos recordar algunos partidos y acciones muy brillantes. El 4-4 en Bilbao. Me acuerdo el partido que hizo y me acuerdo del defensor, Del Horno. Y después en el Camp Nou aquel 3-3, nos expulsaron a Rivas y quedamos con diez jugadores desde el minuto 15. Hicimos un partidazo, nos empataron en el último minuto. Entre él y Oliveira fue un partido muy brillante y digno de repasar. Joaquín sacó una nota de cum laude. No sé por qué nunca le llegó la posibilidad de que un equipo grande no llegara a por él. Yo, cuando estaba en el Barcelona, hablé con Van Gaal. Él buscaba un jugador del perfil de Joaquín y le dije que en España él era el futbolista que mejor interpretaba el rol de saber jugar con amplitud y tener el talento suficiente para desbordar y ponerla en el sitio justo, y encima para ayudar en defensa".

Recuerdos con Arzu, Assunçao, Capi, Denilson, Edu…

"Si hubiéramos podido hacer una plantilla de una primera etapa a la segunda hubiera habido sorpresas. No tenían tanto nombre, pero de la primera etapa tengo mucho aprecio a muchos jugadores. Había gente de la cantera comprometida jugando con el Betis y esto fue mejorando porque estuvimos tres años más y aparecieron jugadores como Finidi, Alfonso, Jarni... Después en la segunda etapa había gente de la cantera, como Rivas, Melli, Juanito, Varela, Dani... No me gustaría dejarme a ninguno. Estaban amparados por el talento y la experiencia de gente como Oliviera, Edu, Fernando, más todos estos chicos de etapas pasadas como Joaquín".

El Betis de Pellegrini esta temporada

"El equipo ha cumplido muy bien, por los resultados y por el juego, por la manera de pensar y ver cada partido".