Borja Iglesias y Diego Lainez regresan a la convocatoria para el Betis - Getafe

A 23 futbolistas ha convocado Manuel Pellegrini para el Betis-Getafe de este viernes en el Benito Villamarín, en una lista que cuenta con las novedades de los regresos de Borja Iglesias y Diego Lainez y de la que se queda fuera por lesión Víctor Ruiz.

El propio entrenador verdiblanco ya había manifestado en su conferencia de prensa previa al encuentro que el central sería baja debido a ese problema muscular que sufrió en Villarreal y que incluso lo hace ser duda para el partido de la próxima semana ante el Cádiz.

Víctor tuvo un problema muscular en el último partido, no alcanza para jugar en una semana y no sabemos si estará para el próximo, está muy justo", indicó el técnico, que también apuntó a los posibles recambios en la zaga, después de que Marc Bartra también continúe como baja: "Tenemos solamente dos centrales, pero contamos con dos jugadores que los hacemos trabajar en esa posición. Guido y Paul están capacitados para jugar en esa posición. Ojalá no haya problemas y podamos mantener a los dos centrales todo el partido".

Sí recupera el técnico a su mejor goleador del momento, Borja Iglesias, que se perdió el encuentro en Villarreal por unas leves molestias. "Se ha entrenado sin problemas esta semana", dijo Pellegrini, que también cuenta de nuevo con Diego Lainez: "Le faltaba ponerse a punto después de pasar la Covid-19".