Canales: "No se nos pueden escapar partidos así porque no"

Sergio Canales no escondió su gran decepción después de que Soldado dejase en nada la remontada final del Betis. "Lo estábamos hablando –dijo en referencia a la jugada del empate a dos definitivo–. No nos podían meter en esa jugada. Son detalles, desde que metemos el gol no saqbemos jugar con eso, con el marcador de cara. No es la primera vez, llevamos todo el año y tenemos que seguir trabajando para aprender de esto. No se nos pueden escapar partidos así porque no", dijo en los medios oficiales muy enojado.

Resulta que el 2-2 del Betis-Granada deja una nueva muesca negativa en la trayectoria del equipo de Rubi esta temporada. Sólo el Mallorca, con 48 goles en contra, ha encajado más que el Betis en la actual Liga, 47, si bien con un partido menos de los bermellones, que visitan hoy al Villarreal. Cabe recordar que el Mallorca perdió ante el Barcelona (0-4) en la jornada 28.

Tello, autor del 2-1, se quedó con lo positivo, pese a la frustración final. "Con el marcador en contra sólo nos quedaba irnos para arriba y al final materializamos las ocasiones. Es una pena ese gol al final. Remontamos a base de fútbol, circulando el balón de un lado a otro, pero debemos evitar esa falta de concentración final. Es frustrante, porque sabíamos que el balón parado es una de sus virtudes. Un despiste que nos ha costado dejarnos unos puntos. Tenemos que dar un paso al frente, porque tenemos equipo para estar más arriba y hay detalles que mejorar para estar mucho más arriba", afirmó.