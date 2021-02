El Betis ha dado un paso adelante en este 2021 y así se siente también dentro del vestuario. Andrés Guardado, uno de los capitanes y pesos pesados del equipo, analizó en Canal Sur Radio ese cambio experimentado en esta temporada, en la que ahora sí el Betis pelea de nuevo por entrar en Europa.

"Ahora sí nos pueden llamar equipo. Para los que no han pertenecido a un deporte de equipo, cuando decimos "hay que ser un equipo" es que es en todos los sentidos: competitividad, trabajo, saber entre nosotros hablar las cosas claras, de frente, que todos somos necesarios... Eso en un principio, de cierta manera, creo que costó. Con la situación individual de cada uno y la que estábamos viviendo todos creo que no estábamos metidos de lleno en el objetivo. Hasta que nos dimos cuenta todos que éramos importantes y teníamos que trabajar como un equipo para que llegaran los resultados. Hay un dato en que nos dimos cuenta como equipo y fue en el derbi, que llegamos con muchas dudas y en ese partido nos dimos cuenta de que podíamos dar todo, que teníamos un techo aún muy alto y desde ahí creo que se vio otra cara del Betis", señaló el mexicano, que también elogió la figura de Pellegrini como responsable de ese cambio mental del equipo: "Pellegrini tiene muchos años y en tema táctico, de hacer esto o lo otro, no cambió absolutamente nada. Confiaba desde el principio en las posibilidades del equipo, en lo que él hace, porque lo ha hecho toda su carrera y ha sido exitoso, y simplemente su gran virtud fue la paciencia con el equipo y la confianza en la plantilla. Lo que teníamos que cambiar era la cabeza, creernos que podíamos dar una mejor versión, que mentalmente teníamos que ser más fuertes en momentos malos de cada partido, porque estábamos haciendo partidos de vergüenza, literal, de dejarnos ir, y que no podía pasar. Con esa experiencia y paciencia, del trabajo mental, competitivo, que todos estuviéramos involucrados, la buena racha de la Copa que permitió que todos tuviéramos minutos, nos enganchamos todos y entramos en una dinámica muy positiva que esperamos alargar hasta final de temporada".

Objetivo

"Como estamos, hay que ser muy ambiciosos. Pero obviamente, el objetivo claro es meternos en Europa. En la situación que empezamos la temporada se criticaba tanto y había tanto presión porque con el objetivo claro de meternos en Europa, nos estábamos quedando muy lejos. Por eso caían los palos, las dudas y se hablaba. Si el objetivo fuera la salvación igual es otra cosa. Pero como está tan claro que tenemos plantilla, trabajo y el objetivo desde hace años del Betis es pelear por Europa... Hay que ser ambiciosos y ver hasta dónde nos da".

Pellegrini

"Lo que más nos ayudó es su tranquilidad y su paciencia. Nos ha ayudado muchísimo, no volverse loco en los malos momentos transmite mucha tranquilidad para seguir confiando en el trabajo que uno hace. Muchos entrenadores, en un momento dado, cuando las cosas no salían, a lo mejor cambian, prueban con línea de cinco, con dos delanteros, me voy a poner a defender y jugar a la contra... Hubieran cambiado algo. Y él no".

Reto individual

"Mi objetivo claro a nivel individual es llegar a mi quinto Mundial. Soy consciente que si me mantengo más tiempo a mi nivel jugando en LaLiga, jugando en el Betis, voy a estar más cerca de lograrlo. Los objetivos grupales estarán más cerca también. Quiero seguir sintiéndome importante en el Betis, sea donde sea, y aportar lo que uno pueda aportar".

Presencia en el equipo

"Ya era hora... Tuve una primera vuelta muy complicada, con un par de lesiones y el coronavirus, que no me habían dejado tener regularidad, no encontraba mi sitio dentro del equipo. Pero una vez quedó todo atrás, he encontrado la regularidad y sobre todo la confianza del míster, que cuenta conmigo y ha conseguido con esta buena racha en 2021 que estemos contentos e ilusionados con lo que viene".

Críticas

"No es que me afecte, son cosas que al final uno es humano, no es una máquina. No es que lo lea o esté investigando, pero te llega por amigos, por la familia, que dicen cosas de ti... Me estresa que en temas de conversación que yo tenga con un amigo que no tiene nada que ver me saquen estas cosas. Es lo que me llega a molestar un poco, pero en mi día a día, en el trabajo, si me llegara a afectar me habría retirado con todo lo malo que han hablado de mí, habría dejado el fútbol hace muchos años. Entiendo que es parte de y uno aprende a vivir con eso".