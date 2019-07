El Betis se encuentra en la recta final de su gira mexicana, en la que está teniendo dos guías inmejorables con Andrés Guardado y Diego Lainez. La presencia de ambos ha levantado una gran expectación entre sus compatriotas, que quieren conocer cómo se desarrollará el futuro de los dos en el equipo bético.

El centrocampista ha vuelto a demostrar su compromiso con el Betis, al interrumpir sus vacaciones para estar presente en los dos partidos en su país, aunque luego disfrutará de unos días más de asueto. "Me van a dar unos días más de vacaciones porque la temporada en Europa es muy larga y exigente, y ya no tengo 20 años y el cuerpo a veces tiene que descansar. Pero me siento muy bien", aseguró el centrocampista, quien ultima su renovación con el Betis: "Con 33 años prácticamente es difícil ofrecer una renovación, el simple hecho de que me la ofrezcan para mí es un gran orgullo y obviamente me gana el quererme quedar. De las opciones que me dices está mucho más cerca una renovación por el Betis que salir, aunque en el fútbol uno nunca sabe porque da muchas vueltas, pero la verdad es que estoy muy agradecido con el Betis".

También Diego Lainez quiso despejar las incógnitas sobre su permanencia en el equipo verdiblanco. "El año pasado tuve minuitos y lo hice de buena manera. Nunca hubo incertidumbre sobre mi futuro, fue una cosa que se hablaba más en México. La realidad es que el equipo y la afición están contentos conmigo. Además, es un proyecto largo y así lo ha expresado la directiva también", aseguró el joven atacante, que realiza un balance positivo de su estancia en el Betis: "El llegar a una ciudad nueva, adaptarse a todo, los compañeros... Alguna vez puede ser complicado, pero en mi caso me ha ayudado que en el vestuario todos me apoyan. Me han arropado de maravilla".