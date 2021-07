Andrés Guardado ya se encuentra entrenándose con el Betis. El mexicano, recuperado de la dolencia que sufrió con la selección y que le privó de jugar la Copa de Oro, se centra en su última temporada de contrato con el equipo verdiblanco, con el que quiere rendir al máximo. "Uno de los objetivos es poder rendir al máximo rival y, por qué no, ganarme una renovación", ha explicado el centrocampista en una entrevista en los medios oficiales del club, en la que también ha indicado que ya se encuentra en perfectas condiciones: "Ya hoy pude entrenar con el equipo al 100% y espero poder hacer una buena pretemporada, tener minutos en los partidos que vengan, para ir agarrando el ritmo y empezar bien LaLiga".

"Soy consciente, como cuando renové por dos años, de mi edad, de que cuando va pasando el tiempo mi rol en el campo irá cambiando, fuera no tanto. Pero entendiendo eso, sé que dependo de mi rendimiento. Si soy capaz de rendir a buen nivel y me ofrecen quedarme yo encantado, pero la realidad es que me queda un año y lo afronto con esa ilusión porque posiblemente sea la última vez que viva todo, que juegue contra cada rival... Cuando salió el calendario dije 'muy posiblemente me retire del Betis contra el Real Madrid en el Bernabéu'. Estoy tratando de ver en positivo el año que me queda, pero no cierro la puerta, uno de los objetivos es poder rendir al máximo rival y por qué no ganarme una renovación", ha explicado Guardado, que ha repasado sus años en la entidad heliopolitana: "Cuando llegué al Betis no esperaba estar cinco años, no me pasaba por la cabeza estar cinco años más no en el Betis sino en el fútbol europeo. Uno empieza a hacer planes a futuro y pensaba que lo mejor serían dos o tres años y luego regresar a mí país, he tenido muchas ofertas de la MLS como todos saben, cambiar de aires, bajar el nivel competitivo en los últimos años para estar más tranquilo... Pero mi forma de ser no me lo ha permitido. Estar aquí te da muchas cosas más allá del tema dinero, jugar LaLiga, jugar en el Betis, después de casi cinco años la vida que tengo fuera aquí, muy estable, y que obviamente ya no soy yo solo, tengo que tomar decisiones en base a mi familia y lo que es mejor para mis hijos y mi mujer. Y ahora lo mejor para todos es seguir aquí y ya veremos qué pasa".

Y es que Guardado también tiene el objetivo de disputar un quinto Mundial con México. "No lo escondo, tengo esa ilusión y voy a pelear por estar ahí. Obviamente mi gran reto es ganarme mi lugar, no que me lo den. Por más trayectoria que uno tenga hay que demostrar que está al nivel de poder seguir representando a tu país en un torneo tan importante como es el Mundial. Por eso para mí este año es importantísimo, seguir manteniéndome en activo, seguir en el Betis, porque lo demás se va a dar gracias a mi rendimiento aquí. Tengo la ilusión de jugar mi quinto Mundial, pero soy consciente de que me lo tengo que ganar", ha comentado el centrocampista, que también ha explicado las decisiones que ha ido tomando este verano: "Justo una semana antes de empezar la Copa Oro llegó la lesión. Valorábamos si me quedaba con la selección para poder jugar la segunda fase, cuartos de final o semifinal, o me tomaba unos días de descanso, recuperaba bien y hacía una buena pretemporada. Y analizando todo lo que pasó el año pasado, los problemas que tuve, lo más razonable era descansar bien y prepararme para un año exigente en el que me gustaría estar al 100% todo el año, no durante tramos".

El centrocampista, además, tiene la ilusión de una temporada especial para el Betis. "Todos somos conscientes de que la exigencia este año va a ser muy alta, no vale con competir y ya está, hay que conseguir los objetivos y el objetivo sigue siendo mantenerse en Europa. Ése va a ser el gran reto de esta plantilla y ojalá seamos capaces de estar a la altura. Cuando tienes menos partidos hay más futbolistas que se quedan sin jugar. Pero con el calendario de ahora y con cómo se maneja el míster seguramente vamos a tener minutos todos y eso es bueno, que nos sintamos importantes, porque tenemos que estar al 100% para hacer un gran año", ha indicado el mexicano, que confía en el grupo: "Cuando las cosas se dan bien, como el año pasado, poco debes cambiar, creo yo. Siempre hay que renovar ciertos puntos, hay que darle un plus de calidad a ciertas posiciones o al proyecto en general, pero el bloque importante se ha mantenido, los Canales, Fekir, el mismo Joaquín, Borja terminó la temporada espectacular y esperemos que dé ese pasito de estabilidad también. Todos esos nombres, Claudio Bravo también, hacen que tengamos una columna vertebral muy buena y que va a ser la base para conseguir los objetivos este año".